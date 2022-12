Menschen sind herzlich und offen

Buchen. Einmal alles vergessen und ihr „Päckchen“ Zuhause lassen. Das konnten sieben Schüler der „Namaste Nepal sAG Buchen“ der Abt-Bessel-Realschule und sechs Erwachsene des Verein Namaste Nepal Buchen bei ihrer Reise nach Nepal. Das Ziel der AG ist es, die Bildungssituation vor Ort zu verbessern. Hierzu wurden bereits sieben erdbebensichere Schulen gebaut und es sollen noch weitere hinzukommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montagabend gaben die Reisenden auf dem Nepal-Abend in der Schul-Aula der Bevölkerung einen Einblick in ihre Erlebnisse. Sie zeigten Videos und Bilder und erzählten so einiges über den dreiwöchigen Aufenthalt. Los ging es mit dem Flug von rund 7000 Kilometern nach Kathmandu. Dort verbrachte die Gruppe drei Tage, um in der Fremde anzukommen und die Stadt erkunden zu können. Es wurden verschiedene Tempelanlagen, wie der Affentempel besichtigt und es gab eine Einführung in das Thema Trekking.

Von Kathmandu ging es mit dem Bus weiter nach Langtang. Die Ankunft verspätete sich etwas, da nach wenigen Metern zuerst eine Reifenpanne behoben werden musste, bevor es weiterging. Am Nationalpark in Langtang angekommen, begann die einwöchige Trekkingtour im Himalaya. Da der Tourismus die Haupteinnahmequelle von Nepal ist, sollten die Schüler durch die Tour das Land besser kennenlernen.

Mehr zum Thema Lesung in der Schule in Höpfingen Eine besondere Schulstunde Mehr erfahren

Die höchste Unterkunft lag auf 3890 Metern, von wo aus sie in der Nacht auf den Gipfel auf 4600 Metern wanderten, um den Sonnenuntergang bestaunen zu können. Auf der Strecke begegneten sie verschiedensten Tieren wie Yaks, Eseln, Affen und Felsenbienen, liefen über Hängebrücken, konnten sich von Felsen abseilen und lernten viele neue Menschen kennen.

Nach der Trekkingtour ging es mit dem Bus zurück nach Kathmandu und von dort in das Dorf Dandakateri, wo eine der sieben gebauten Schulen steht. Auf dem Weg hielten sie in Gati zu einem herzlichen Empfang an. Angekommen in Dandakateri wurden sie mit einem Fest mit vielen verschiedenen Tänzen und Vorträgen begrüßt. Vor Ort spielten die Reisenden beispielsweise Fußball oder der Fuchs geht um mit den Kindern, machten Spaziergänge ums Dorf, ein Picknick und verteilten Geschenke, wie Puzzle, Bücher und Bälle aus der Heimat. Abends wurde immer getanzt.

Kontakte geknüpft

Der Besuch wurde genutzt, um Kontakte zu knüpfen und um zu zeigen, dass jemand für die Bewohner da ist. Nach einer Woche gab es eine große Verabschiedung mit Blumen, Blumenkränzen und Gesang, ehe es mit dem Bus zurück nach Kathmandu ging. Hier wurden Waren zum Verkauf mitgenommen und Pullover besticken gelassen. Mit vielen neuen Erlebnissen im Gepäck flogen alle wieder nach Deutschland.

Das Schönste an der Reise war für Geschäftsführerin Linda Flores die Zeit mit den Kindern in den Dörfern. Man lernte seine Ansprüche zu verringern und merkte, dass man auch mit weniger zurechtkomme, berichtet sie. Die Menschen seien viel höflicher und die Kinder aus dem ganzen Dorf setzten sich einfach mit einem Brettspiel auf die Straße und begannen zu spielen.

Eine der mitreisenden Erwachsenen, Silke Flores, sagte, dass sie sehen wollte, wohin das Geld fließt und wie der Bau der Schulen umgesetzt werde. Bemerkenswert sei gewesen, dass die Schüler viel mehr Spaß am Unterricht hatten und der Unterricht ganz anders gestaltet wurde, als bei uns in Deutschland. Bereits im Kindergarten lernen die Kinder englisch und die Erwachsenen hätten jeden aufgenommen und ohne Scheu umarmt.

Um die Schulbauten zu finanzieren, werden viele verschiedene Aktionen vorgenommen. Unter anderem wird einmal in der Woche im Nepal-Laden in der Schule ein Verkauf durchgeführt, bei dem man beispielsweise Kaffee, Armbänder, Gebetsfahnen und Klangschalen kaufen kann. Zudem findet jedes Jahr ein Nepallauf und ein Weihnachtsbaumverkauf statt und auf diversen Märkten werden die mitgebrachten Gegenstände an die Bevölkerung verkauft. Die größte Einnahmequelle stellen jedoch Spenden dar. nt