Buchen. Die Volkshochschule Buchen feierte vor zwei Jahren ihr 70-jähriges Bestehen. Die früher als „Volksbildungswerk“ titulierte Einrichtung hat in vielen Gemeinden des Altkreises Buchen schon vor 50 Jahren, also 1971, und dann über Jahre hinweg unübersehbare wertvolle Bildungsarbeit geleistet.

Viele Außenstellen

Seit 1975 allerdings firmiert die Bildungseinrichtung unter dem Namen Volkshochschule Buchen, die mit der Zentrale in Buchen und mit ihren Außenstellen Adelsheim, Hardheim, Höpfingen, Mudau, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg, Seckach und Walldürn nach der Umbenennung des 1949 gegründeten Volksbildungswerks für den Landkreis Buchen tätig ist. Letzteres wartete gemäß den heute noch vorliegenden schriftlichen Unterlagen schon vor 50 Jahren , also 1971, in 32 Gemeinden des Altkreises Buchen mit einem beachtenswerten Programm auf.

Damals waren dem Kreisvolksbildungswerk am 31.Dezember 1971 insgesamt 32 Teilnehmergemeinden angeschlossen. 29 davon führten ein eigenes Programm durch, drei Gemeinden wurden als fördernde Mitglieder geführt. Der Mitgliedsbeitrag betrug damals 0,15 Mark je Einwohner.

An Veranstaltungen realisierte die Einrichtung im Jahr 1971 insgesamt 162 Vorträge mit 4112 Teilnehmern und 60 Kurse mit immerhin 1532 Teilnehmern. Auf die Durchführung von Kursen wurde damals schon gesteigerter Wert gelegt. Als Kursorte favorisiert waren seinerzeit die Mitgliedsgemeinden mit Sitz einer Hauptschule, doch daneben konnten auch andere Außenstellen bei entsprechender Beteiligung ebenfalls Kurse einplanen. Da ging es dann beispielsweise um die „Mengenlehre“.

Gefragt waren zudem neben den Sprachkursen (27 Englischkurse, 107 Französischkurse, fünf Kurse „Deutsch für Ausländer“). Damals gab es auch noch die als „besonders wertvoll“ eingestuften Schreibmaschinenkurse. Auch der Betrieb der Abendrealschule stand unter der Ägide des Volksbildungswerks. Der Kurs I wurde 1971 mit 17 Teilnehmern abgeschlossen.

Im Programm enthalten waren in Adelsheim, Buchen und Hardheim auch musikalische Veranstaltungen in Form von Konzerten.. Im Jahr 1971 setzte sich der Vorstand des Volksbildungswerks aus Landrat i.R F. .K. Schmerbeck, Landrat Hugo Geisert, Studiendirektor Gerhard Pauly (Adelsheim), Bürgermeister Kurt Schmider (Hardheim), Rektor Helmut Stieber (Buchen), Oberstzudiendirektor Alfons Willax (Buchen) und Geschäftsführer Erwin Satke (Volksbildungswerk), Adelsheim, zusammen. Der Arbeitsplan von 1965/66 bot andererseits schon vor 55 Jahren einen detaillierten Überblick über das Programm von 29 Gemeinden mit einem Volksbildungswerk und mit der Volkshochschule Walldürn.

Die Leitung der Außenstellen der örtlichen Volksbildungswerke übernahmen damals mit Mehrheit die Lehrer der örtlichen Schulen. Erstmals gab es in dieser Zeit auch Studienreisen im offiziellen Programm des Volksbildungswerks unter Leitung von Manfred Pfaus.

Das Volksbildungswerk entwickelte sich in all den Jahren unter zielstrebiger Leitung positiv weiter und im Laufe der Jahre mit einem erweiterten Bildungsangebot zur Volkshochschule Buchen, die sich als solche mit diesem seit 1975 bis heute hohen Ansehens erfreut. Z