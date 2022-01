„Mein Schutzengel“ wird angenommen

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Kinderschutzprojekt „Mein Schutzengel“, welches seit 2014 im Neckar-Odenwald-Kreis präsent ist, wurde in Aglasterhausen, Buchen und Mosbach evaluiert und die am Projekt teilnehmenden Geschäfte und Einrichtungen befragt. Diese signalisieren mit dem Schutzengel-Zeichen nach außen erkennbar, dass Kinder hier Hilfe bekommen und in Sicherheit sind. Da das Projekt auch die Begleitung und Betreuung der Schutzengeleinrichtungen beinhaltet, wird in regelmäßigen Abständen insbesondere nach Vorfällen gefragt. Die Rückmeldungen ergaben, dass in allen drei Gemeinden die Anlaufstellen sowohl von Kindern als auch Erwachsenen in Anspruch genommen wurden.

Überwiegend gute Bewertung

Oft erhielten Kinder bei alltäglichen Problemen Hilfe, zum Beispiel Elternteil beim Einkaufen aus den Augen verloren oder das Spielzeug nicht mehr auffindbar. Auch suchten Erwachsene bei Orientierungsproblemen, zum Schutz vor Gewitter oder nach rassistischen Beleidigungen die Schutzengelstellen auf und fanden dort Unterstützung. Die Befragung ergab überwiegend eine gute Bewertung des Projekts.

Nicht schutzlos ausgeliefert

Die Schutzengeleinrichtungen vermitteln den Hilfebedürftigen in Problemlagen nach wie vor, dass sie nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern bereitwillige Hilfe im unmittelbaren Lebensumfeld finden. Für dieses Engagement und die Unterstützung möchten sich die Beratungsstelle für Kinderschutz und der Arbeitskreis Schutzengel herzlich bedanken.

„Mein Schutzengel“ ist eine Aktion des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Neckar-Odenwald-Kreis, dem Förderverein Kommunale Kriminalprävention Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis, dem Polizeipräsidium Heilbronn, der Johannes-Diakonie Mosbach, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge, der Stadt Mosbach, der Stadt Buchen sowie dem Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis.

