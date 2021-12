Mehrheit für die Einführung von PCR-Pooltests

Buchen. In der Sitzung des Gesamtelternbeirates wurde der bisherige Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Buchener Schulen, Christian Philipp (BGB), einstimmig wiedergewählt. Als Stellvertreterin wurde Bianca Seitz (Grundschule Hainstadt) gewählt. Die Sitzung des Gesamtelternbeirates, zu der der bisherige Vorsitzende über die geschäftsführende Rektorin der Buchener Schulen, F. Schwarz, schriftlich eingeladen hatte, fand unter Coronabedingungen in der Aula der Abt-Bessel-Realschule statt.

Von allen zehn Buchener Schulen waren die Elternvertreter anwesend. Da in der Sitzung auch über die Verteilung der beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2022/2023 abgestimmt wurde, waren auch Vertreter verschiedener Kreisschulen eingeladen und anwesend. Nach der Festlegung ist die Regelung über die Verteilung der beweglichen Ferientage für alle Schulen auf dem Gebiet der Stadt Buchen verbindlich. Da auf der umfangreichen Tagesordnung auch die Baumaßnahmen und Investitionen der Stadt Buchen als Schulträger standen, war der Schulträger kompetent durch die Leiterin des Fachdienstes, Anne Rottermann, und den ersten Beigeordneten der Stadt, Benjamin Laber, vertreten.

Der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Christian Philipp dankte den Elternvertretern zunächst für ihre Bereitschaft, sich in diesem Amt zu engagieren, was gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich sei. Diesem Dank schlossen sich Benjamin Laber und Anne Rottermann ausdrücklich an. Der Konrektor des Schulzentrums, Magnus Brünner, begrüßte in krankheitsbedingter Verhinderung der geschäftsführenden Schulleiterin, Monika Schwarz, die Anwesenden.

Bei den anschließenden Wahlen wurde der Vorsitzende Christian Philipp einstimmig wiedergewählt. Als seine Stellvertreterin wurde Frau Bianca Seitz von der Grundschule Hainstadt gewählt.

Da krankheitsbedingt die Rektoren der Buchener Schulen noch nicht tagen konnten, lag auch noch kein Vorschlag für die Verteilung der Ferientage im Schuljahr 2022/2023 vor. Nach vorheriger Rücksprache und aufgrund der sachlichen Gegebenheiten zeichnet sich jedoch ab, dass in diesem Schuljahr drei Ferientage für die Verlängerung der Osterferien auf volle 14 Tage benötigt werden und die restlichen fünf Ferientage sinnvoll nur für die gesamte Fastnachtswoche eingesetzt werden können. Das Votum des Gesamtelternbeirates bestätigt, dass der Gesamtelternbeirat diesem Vorschlag zustimmen könnte.

Investitionen vorgestellt

Zum Tagesordnungspunkt Schulentwicklung, Umbaumaßnahmen und Investitionen des Schulträgers im Bereich der Buchener Schulen übernahm Benjamin Laber das Wort und führte die Elternvertreter umfassend in die bereits durchgeführten und geplanten Baumaßnahmen und Investitionen ein. Bei dem Vortrag wurde deutlich, dass die Stadt Buchen „ihre“ Schulen im Blick hat und sich sowohl um die Ausstattung, die Erhaltung als auch die Fortentwicklung und zukünftige Gestaltung Gedanken macht. Die Stadt Buchen lasse sich ihre Schulen durchaus etwas kosten. Der Dank der Elternvertreter galt der Stadt, in Vertretung des Beigeordneten Benjamin Laber und der Leiterin des Fachdienstes, Anne Rottermann.

Im Anschluss bestand für die Elternvertreter die Möglichkeit gezielte Nachfragen zu stellen und Informationen aus erster Hand zu erhalten, wovon ausgiebig Gebrauch gemacht wurde.

Auch der nächste Tagesordnungspunkt, der die Coronaverordnung des Landes und die derzeit durchgeführten Testmethoden betraf, wurde zunächst durch umfangreiche Informationen vorgestellt. Der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Philipp hatte dazu zunächst ein Stimmungsbild aller zehn Schulleitungen abgefragt. Mit einigen organisatorischen Änderungswünschen waren alle Schulleitungen für die Einführung der PCR-Pooltests. Anschließend an die rege Diskussion stimmte der Gesamtelternbeirates mit überwältigender Mehrheit für die Einführung der PCR-Pooltests, wobei auch darauf hingewiesen wurde, dass diese selbstverständlich alle medizinischen und rechtlichen Vorgaben erfüllen müssen. Den Eltern ist dabei klar, dass sicherlich einige Anlaufschwierigkeiten zu überwinden sind. Dennoch war der allgemeine Wunsch, dass für die Sicherheit der Schüler und Lehrer dieses Verfahren eingeführt werden soll. Darüber wird noch gesondert informiert. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, Fragen an die Vertreter des Schulträgers zu stellen und sich gegenseitig auszutauschen. Auch hiervon machten die Elternvertreter regen Gebrauch.

Abschließend bedanke sich der bisherige und neugewählte Gesamtelternbeiratsvorsitzende, Christian Philipp, nochmals für das Engagement und die Bereitschaft der gewählten Elternvertreter, sich zu engagieren und ihre Zeit und Kraft zum Wohle der Kinder und Eltern einzusetzen.