Die Fotoausstellung „Angekommen – Angenommen“ zeigt Porträts in Wort und Bild von Menschen mit Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Wanderausstellung wurde am Dienstagnachmittag im Mehrgenerationenhaus in Buchen eröffnet.

Mehrere Standplakate im Erd- und ersten Obergeschoss informieren über sehr unterschiedliche Geschichten von Menschen, die

...