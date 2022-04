Mehrfach in die Liste der Kreismeister eingetragen

Hainstadt. Nach zwei Jahren Corona- Pause war es die letzten Wochen endlich wieder so weit: Die Kreismeisterschaften im Sportschützenkreis Buchen standen an. Auch einige Schützen aus Hainstadt nahmen erfolgreich daran teil: In der Disziplin Luftgewehr Herren I wurde Andreas Stössel mit 366 Ringen Kreismeister und Matthias Puffer mit 357 Ringen Dritter.

Außerdem wurde Andreas Stössel Kreismeister in den Disziplinen KK 50 m 30 Schuss Herren I mit 268 Ringen, Ordonnanzgewehr aufgelegt Herren I mit 95 Ringen, sowie in der Disziplin Zielfernrohrgewehr 100 m Herren I mit 190 Ringen. In KK 100 m Herren I reichte es mit 278 Ringen für den zweiten Platz.

Yannik Lang wurde Kreismeister in den Disziplinen Luftgewehr 3-Stellung Jugend männlich mit 563 Ringen, KK 3 x 20 Jugend männlich mit 249 Ringen, sowie in KK 50 m 30 Schuss Junioren I männlich mit 253 Ringe.

Im Wettbewerb Luftpistole 10 m Herren II konnte Alexander Sander mit 295 Ringen den zweiten Platz belegen.

Auch Helmut Pöpperl konnte sich wieder mehrfach in die Liste der Kreismeister eintragen, so belegte er in den Disziplinen Luftpistole 10 m Herren V mit 332 Ringen, KK-Gewehr Auflage 50 m Senioren VI männlich mit 267 Ringen, Luftpistole 10 m Auflage Senioren VI männlich mit 280 Ringen, Pistole 50 m Auflage Senioren IV männlich mit 277 Ringen jeweils den ersten Platz sowie in den Disziplinen Zimmerstutzen Auflage Herren V (271 Ringe) und Luftgewehr Auflage Senioren VI männlich (294 Ringe) den zweiten Platz. In Luftgewehr Auflage Senioren II männlich belegte Gisbert Butschbacher mit 294 Ringen den vierten Platz belegen.