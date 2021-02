Buchen. Aktuell finden keine Veranstaltungen vor Ort im Mehrgenerationenhaus Buchen statt, aber es gibt zahlreiche Online-Angebote.

Seit kurzem gibt es für alle Interessierten hier eine Möglichkeit sich zum Austauschen zu treffen: nämlich online. Beim vom Mehrgenerationenhaus organisierten Online-Plaudertreff, jeweils montags von 14 bis 15 Uhr unter folgendem Link: https://zoom.us/j/91232760174.

Das Mehrgenerationenhaus bietet im März zwei Workshops rund um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht an. In Kooperation mit dem Betreuungsverein Neckar-Odenwald gibt es hier online Informationen und Hilfe beim Ausfüllen. Am 8. März um 18 Uhr zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung, am 15. März um 18 Uhr zur Patientenverfügung. Anmeldungen per E-Mail und unter Angabe der Telefonnummer gehen an scheuerer@mehrgenerationenhaus.

Es werden die Formulare des Betreuungsvereins verwendet. Diese sollen die Teilnehmer vorab bestellen (Bezahlung per Überweisung nach Erhalt) unter Telefon 06261 /842523 oder per E-Mail an betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de.

Für Familien

Für Familien und Eltern bietet das Mehrgenerationenhaus im März ebenfalls drei Online-Abende an. Es sind „Akku“-Abende, bei denen es darum geht, sich zu ermutigen und aufzutanken im Sinne von Austauschen und Kompetenzen kreativ umsetzen. Es gibt hier Tipps von Experten aus Beratungsstellen des Neckar-Odenwald-Kreises direkt ins heimische Wohnzimmer. „Geschwister haben sich zum Streiten gern“ ist der Titel des Abends am Mittwoch, 10. März um 20 Uhr.

„Umgang mit Ängsten“, dieses Thema wird am Mittwoch, 17. März um 20 Uhr behandelt.

„Eltern als Lernbegleiter“, diese Thematik wird am Mittwoch, 24. März um 20 Uhr aufgegriffen.

Auch diese Termine sind einzeln buchbar und kostenlos.