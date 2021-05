Mehrere Aktionen geplant

Buchen. Das zweite Jahr in Folge findet der traditionelle Goldene Mai und die „Jazz Night“ aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Deshalb hat sich die Stadt Buchen gemeinsam mit der Aktivgemeinschaft Buchen im ganzen Monat Mai unter dem Motto „#MAIBuche“ verschiedene Aktionen überlegt.

Der besondere Höhepunkt werden neun Maibäume in der Innenstadt sein. Die Kindergärten im Stadtgebiet sowie das Wohnheim „Zum Kleinen Roth“ gestalten bunte Maibäume. Die Bäume schmücken die Marktstraße und Kellereistraße. Auch in der Walldürner Straße ist im Garten des „Haus der kleinen Tiger“ ein Baum zu finden. Groß und Klein können ab 8. Mai die kunstvollen Bäume in der Innenstadt bestaunen. Die Birkenstämme wurden kostenlos vom Obi Baumarkt in Buchen zur Verfügung gestellt.

Neun Maibäume stehen in der Markt- und Kellereistraße in Buchen. © Stadt Buchen

Beim Schlendern durch die Innenstadt können in den Schaufenstern der teilnehmenden Einzelhändler Maikäfer gesucht werden. Jedes Tier ist mit einem Buchstaben versehen. Insgesamt gilt es19 Maikäfer zu finden. Aus den gesammelten Buchstaben ist ein Lösungswort zu bilden. Das Quiz geht von 8. bis 31. Mai. Teilnahmekärtchen können in den „Maikäfer-Geschäften“ und an der Tourist-Information abgeholt und am Briefkasten im Rathaus eingeworfen werden. Unter allen Teilnehmern werden Preise ausgelost.

Am neu gestalteten Brunnen in der Fußgängerzone ist während des Aktionszeitraums ein Selfiepoint aufgestellt. Dieser soll die Besucher einladen, sich selbst und den neuen Brunnen in Szene zu setzen. Das Bild soll unter dem Hashtag „#MAIBuche“ in den sozialen Medien geteilt werden. Die drei Bilder mit den meisten Likes erwarten Preise.

Mit den Aktionen möchte das Team vom Stadtmarketing der Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft ein positives Zeichen setzen und dazu einladen, einen Schaufensterbummel durch die Fußgängerzone zu machen. Über „Click & Collect“ ist es möglich, die gewünschten Artikel zu bestellen und abzuholen.