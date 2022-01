Nach fast dreijährigem Verfahrensverlauf war die Entscheidung über die Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Einzelhandel“ in der Franz-Xaver-Schmerbeck-Straße letztlich nur noch reine Formsache: In der Sitzung am Montag in der Stadthalle stimmten die Mitglieder des Gemeinderats geschlossen für den Vorschlag der Verwaltung und machten somit den Weg für die Erweiterungspläne der

...