In den Räumen des Pflegedienstes „Hand in Hand“ in Buchen diskutierten am Donnerstag (von links) Landrat Dr. Achim Brötel, MdB Alois Gerig, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, MdB Nina Warken, Sozialdezernentin Renate Körber, Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegedienstes „Hand in Hand“, und weitere Vertreter aus dem Gesundheits- und Pflegewesen über notwendige Veränderungen im Bereich der Pflege.

© Ralf Scherer