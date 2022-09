Mehr Kochkurse halten Einzug ins Heft

Buchen. Die Volkshochschule Buchen geht im neuen Design an den Semesterstart: „quadratisch, blau, gut“. Das Programmheft leuchtet jetzt im typischen Dunkelblau der Volkshochschulen, was zum einen den Wiedererkennungswert steigert und zum anderen für die große vhs-Familie deutschlandweit steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber nicht nur außen, auch innen gibt es Neues zu entdecken, wie den Bereich der „jungen vhs“, der Angebote für Kinder und Jugendliche bereithält: Ballett, Malschule, Kinder-Yoga, Kochen und Backen oder Tastaturschreiben sind nur einige Beispiele hierfür.

Ein spezielles, neues Angebot – besonders interessant für Abschlussschüler – ist der Kurs „Wissen für Schulabgänger – Finanzen, Steuern, Versicherungen“, der im November stattfinden wird. „Dieser Kurswunsch kam aus Schülerkreisen selbst und zeigt auf, dass es durchaus Defizite bei diesen Themen gibt“, so Swetlana Jahraus, vhs-Leitung.

„Junge Leute fit machen, damit sie nach der Schule ihre Finanzen selbst regeln können, darum geht es in diesem Kurs“, erklärt sie weiter. Ob Girokonto, Kreditkarte, die wichtigsten Versicherungen oder einfache Sparmöglichkeiten, das alles wird an diesem Vortragsabend verständlich erklärt und so eine fundierte Basis geschaffen.

Die beinahe schon altbewährte Reihe „vhs.wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“ ist dieses Semester mit stolzen 19 Vorträgen vertreten. Renommierte Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Wissenschaft referieren hier gebührenfrei via Online-Vortrag. Themenbeispiele sind „Künstliche Intelligenz“, „Fall und Aufstieg der Weltmacht China“ oder „Ein Jahr Bundesregierung - eine Bilanz“. Als Kontrast zum Leben drinnen, führen viele vhs-Kurse auch nach draußen: Die „Sternenwanderung“ wird sogar an drei verschiedenen Orten angeboten, außerdem gibt es eine „Herbstliche Kräuterführung“, „Waldbaden“ und einen „Golf Schnupperkurs“. Gänzlich neu in diesem Semester ist das „Karikaturzeichnen“. Jeder kann es erlernen, denn Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Teilnehmenden lernen in diesem Kurs nicht nur die typische Form des Überzeichnens, der Dozent ist auch offen für frische Bildideen und wird unterstützend zur Seite stehen.

Arbeiten mit den Händen

Wer gerne mit den Händen arbeitet, um am Ende ein fertiges Produkt zu sehen, der sollte sich zum Kurs „Kreativ arbeiten mit Leder“ anmelden. Hier werden ausnahmslos Unikate unter professioneller Anleitung hergestellt. Nach getaner Arbeit gibt es für die Cool-Down-Phase im Gesundheitsbereich ein gut gemischtes Angebot, das bis hin zu Online-Yogakurse reicht. Neben Pilates, Qigong und Krav Maga durften endlich Kochkursangebote wieder Einzug ins Semesterprogramm halten: Von der „basischen Küche“ über „Vom Feld auf den Teller“, hin zu „Wokgerichten“ und „Raffiniertes für Weihnachten und Silvester“ ist für jeden Kochinteressierten ein spannendes Angebot dabei. „Die Nachfrage nach Kochkursen ist immer noch groß“, erklärt Mareike Schmitt, Fachbereichsleitung. „Gemeinsam kochen, sich dabei austauschen, Neues lernen und zusammen lachen, das alles macht die Kurse aus und darauf möchten die Menschen auch nicht verzichten“. Unter „vhs business – Bildung auf Bestellung“ ermöglicht die vhs Schulungen aller Art, die nach Absprache mit Unternehmen passgenau angeboten werden können und sowohl für Einzel- als auch für Gruppentrainings buchbar sind. Nicht zu vergessen, die breite Angebotspalette an Xpert Business Online-Betriebswirtschaftskursen, für alle, die sich privat weiterbilden möchten.

Online-Kurse im Angebot

„Der große Vorteil der meisten unserer Online-Kurse ist ihre Durchführungsgarantie, besonders bei den Xpert-Kursen. Sie sind von potenziellen Corona-Einschränkungen im Winter quasi unberührt“, betont Jahraus. Die Auswahl der beliebten Sprachkurse besteht in diesem Heft aus: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Ukrainisch, Chinesisch, Russisch, Arabisch, Tschechisch und Portugiesisch. Viele dieser Kurse sind auch als vhespresso-Kurs möglich, das heißt mit einem bis maximal drei Teilnehmenden. Für manche EDV-Kurse gilt das genauso.

Neu im Bereich „Arbeit und Beruf“ ist der Kurs „Erfolgreich telefonieren“. Egal ob Gespräche privater, geschäftlicher oder amtlicher Art, hier lernen die Teilnehmenden, dass Telefonieren mit dem richtigen Rüstzeug ganz leicht sein kann und man seine Ziele einfach erreicht.