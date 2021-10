Mehr als 30 interessierte Bürger nahmen teil

Waldhausen. Passend zur Woche der Reanimation gab es am Dorfplatz in Waldhausen eine Informationsveranstaltung zur Reanimation und eine erste Einweisung in den Gebrauch des neuen automatisierten externen Defibrillators (AED) durch den Ärztlichen Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Harald Genzwürker. Der Defibrillator ist am neuen Bürgertreff am Dorfplatz auf der Parkplatzseite montiert und dort jederzeit zugänglich.

„Etwas falsch macht in einer Notsituation ganz sicher der, der nichts tut“, so Dr. Genzwürker in seinen Ausführungen. Zumal die AEDs, auch Laiendefibrillator genannt, durch ihre Sprachsteuerung in der Bedienung sehr einfach zu handhaben sind. Sehr erfreulich neben der Tatsache, dass der Defibrillator aufgrund einer Spendenaktion der örtlichen Vereine, der Gemeindeverwaltung und zahlreicher Privatpersonen unter Federführung des Fördervereins des SV Rot-Weiß Waldhausen angeschafft wurde, war auch die Tatsache, dass bei der Informationsveranstaltung weit mehr als 30 interessierte Bürger Waldhausens anwesend waren. Diese äußerten abschließend auch den Wunsch, diese Schulung im Rhythmus von zwei Jahren zu wiederholen, was Genzwürker zusagte. WoLi