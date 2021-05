„Megatrend“ Nachhaltigkeit

Buchen. In Zusammenarbeit mit ihrem Partner der genossenschaftlichen Finanzgruppe, der Union-Investment, präsentierte die Volksbank Franken ihr erstes virtuelles „VR-AnlegerForum“, das unter dem Titel „Geldanlage in besonderen Zeiten“ stand.

Bankdirektorin Karin Fleischer betonte dabei, dass der Dialog über zeitgemäße Formen und Strategien der Geldanlage und deren Bewertung im politischen und wirtschaftlichen Umfeld stets wichtig sei. Insbesondere die Corona-Pandemie, aber auch das niedrige Zinsniveau beschäftigten die Finanzmärkte.

Der Referent Holger Niesmann, Produktmanager, im Bereich Finanzportfolioverwaltung bei der Union-Investment in Frankfurt tätig, ging auf diese Zusammenhänge in seinem Vortrag ein. Die Digitalisierung habe einigen Wirtschaftsbranchen hervorragendes Wachstum und Zukunftsprognosen beschert, so Niesmann. Nachhaltigkeit sei der Megatrend des neuen Jahrzehnts, so der Anlageexperte weiter. Zunehmende Bedeutung sah er in Wirtschaftsbereichen der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz sowie der Medizintechnik.

Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit seien die klassischen Anforderungen an eine Vermögensanlage. Nachhaltigkeit sei eine weitere wichtige Dimension, die für die langfristige Entwicklung eines Investments von Vorteil sein könne.

Im Anschluss an den informativen Vortrag verwies Bankdirektorin Karin Fleischer auf die Möglichkeiten der persönlichen Beratung bei der Volksbank Franken, bei der der Kunde mit seinen Zielen und Wünschen im Mittelpunkt stehe.