Medikamente in den Restmüll

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Entsorgung von Medikamenten ist nicht überall gleich geregelt. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind Medikamente über den Restmüll zu entsorgen. Dies hängt mit dem Entsorgungsweg zusammen, den der Restmüll nach dem Einsammeln durch die KWiN und AWN geht. Die Apotheken sind nicht zur Rücknahme verpflichtet. Das bedeutet, dass Medikamente wie Tabletten, Kapseln, Pulver (verpackt) oder auch kleine Flaschen mit flüssigem Inhalt nur in die Restmülltonne gegeben werden dürfen. Dabei ist es sehr wichtig, dass diese nicht in falsche Hände geraten können, zum Beispiel wenn jemand den Deckel der Tonne öffnet. Auf keinen Fall sollen die Medikamente dann oben auf liegen. Sie sollten unten in der Tonne platziert werden und möglichst verpackt, zum Beispiel in einer Tüte, damit sie nicht erkennbar sind. Keinesfalls dürfen Medikamente über die Toilette entsorgt werden. Sonst gelangen die Wirkstoffe in die Umwelt, da diese in den Kläranlagen nicht abgebaut werden können.

