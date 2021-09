MdB Brantner will auf dem Buchener Wochenmarkt ins Gespräch kommen

Wertheim Stefan Grimm von den Freien Wählern will vorhandenes Geld effizienter einsetzen

Was sind die Ziele der Parteien, was wollen die Bewerber? Um das zu klären, haben die Fränkischen Nachrichten den neun Direktkandidaten gleichlautende Fragen gestellt. Ihre Antworten veröffentlichen wir in loser Folge.

