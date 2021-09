Mazda-Fahrerin beschädigte Mauer in Hainstadt

Hainstadt. Eine zunächst unbekannte Mazda-Fahrerin hat am Samstagmorgen einen Unfall in Hainstadt verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 8 Uhr fuhr die Frau auf der Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Pater-A.-Götzelmann-Straße abbiegen. Dabei blieb sie mit dem rechten Heck an der Mauer eines Grundstücks hängen. Sie verursachte einen Schaden an ihrem Pkw und an der Mauer in Höhe von insgesamt rund 15 000 Euro.

Als sie dies bemerkt hatte, setzte sie laut Zeugenaussagen zurück, stieg aus ihrem Auto aus und lief um das Fahrzeug. Trotz des offensichtlichen Schadens stieg sie wieder ein und fuhr davon, ohne den Unfall der Grundstückseigentümerin oder der Polizei mitzuteilen.

Durch weitere Zeugenaussagen gelang es der Polizei, die Mazda-Fahrerin ausfindig zu machen. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.