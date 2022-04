„Maske ist für mich schon zur Normalität geworden“

Buchen. Die meisten Kunden in den Buchener Einzelhandelsgeschäften scheinen weiterhin beim Einkaufen Gesichtsmasken zu tragen. Viele Einzelhändler empfehlen außerdem mit Schildern am Eingang zu ihren Geschäften, weiterhin Masken zu benutzen, auch wenn die Pflicht dazu seit Sonntag aufgehoben worden ist.

Stichprobe am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr im Kaufland. Beim Gang durch das Kaufhaus zählt der Verfasser dieser Zeilen 60 Maskenträger und zwölf Kunden ohne Maske. Martin Dezapf ist einer von jenen, die mit Maske ihren Einkaufswagen nach draußen schieben. Der junge Mann gibt sich sehr entspannt. „Ich war mir nicht sicher, ob man die Maske noch braucht“, sagt er. Als er im Geschäft auch Menschen ohne Maske sah, sei er zu bequem dazu gewesen, die Maske abzunehmen. „Ich habe mich an die Maske gewöhnt“, stellt er fest. „Sie ist für mich schon zur Normalität geworden.“

Ein anderer Kunde, der keine Maske trägt, tut dies aus Überzeugung. „Die Maske hilft nicht“, sagt er. „Denn die Leute tragen die den ganzen Tag. Dass das nicht gut ist, weiß ich durch meinen Beruf.“ Drei junge Männer verlassen grinsend ohne Gesichtsschutz das Lebensmittelgeschäft. „Es ist traurig, dass die Leute nicht von der Maske loskommen“, bedauert der 25-jährige Anouar die Situation. „Am Sonntag war ich ohne Maske in einer Tankstelle. Da habe ich mich wie ein Krimineller gefühlt.“ Oliver Eid (23 Jahre alt) teilt die Meinung seines Freundes. Er macht die Medien und Politiker für das Verhalten der Leute verantwortlich und kritisiert diese wegen „Angstmacherei“. Er sei traurig, dass viele Leute ihre Freiheit nicht mehr wahrnähmen. „Wahrscheinlich mögen es die Leute, eingesperrt zu werden“, ergänzt der 26-jährige Edgar. Andere Kunden, die mit Maske das Kaufland verlassen, sind in Eile oder wollen sich zu dem Thema nicht äußern.

Kein Zwang

In der Buchener Fußgängerzone fällt auf, dass an der Tür zu „Apollo-Optik“ ein Schild hängt, das das Tragen einer Maske vorschreibt. „Es wird keiner gezwungen, Maske zu tragen“, korrigiert Roman Steinmetz, technischer Betriebsleiter, den Eindruck einer Maskenpflicht in seinem Geschäft. Allerdings wäre es nett, wenn Kunden bei Augenmessungen Maske tragen würden. Denn dabei könnten die Mitarbeiter keinen Sicherheitsabstand einhalten. Die Mitarbeiter des Geschäfts seien angehalten, Masken zu tragen. „Für ihren eigenen Schutz“, sagt Steinmetz. Nach seinen Worten haben bisher alle Kunden Maske getragen.

Unter dem Hashtag „unverzichtbar“ bitten die Inhaber der Stadtapotheke ihre Kunden, weiterhin eine Maske zu tragen. Nach Angaben der Apothekerinnen tun dies auch nahezu alle.

„Brisantes Thema“

Auch an der Eingangstür eines weiteren Geschäfts werden die Kunden gebeten, nur mit Maske einzutreten. Die Inhaberin möchte sich öffentlich nicht zu diesem Sachverhalt äußern. Man könne es keinem recht machen, findet sie. „Das ist ein brisantes Thema“, sagt sie. Man werde die nächsten Wochen abwarten und dann vielleicht das Schild entfernen.

Auch bei der Metzgerei Herkert tragen nahezu alle Kunden Masken, wie es der Inhaber auf einem Schild am Eingang empfiehlt. Und auch das benachbarte Schuhhaus Haag appelliert mit einem Aushang an die Kunden, sich und andere zu schützen, ebenso wie die Filiale der Bäckerei Weber.

An der Tür der Parfümerie Akzente dagegen fehlt ein solcher Hinweis. „Wir halten das ein, was vorgeschrieben ist“, erläutert Filialleiterin Jasmin Hornung. „Das soll jeder machen, wie er will.“ Während viele andere Einzelhändler ihrem Personal vorschreiben, eine medizinische Maske im Kundenkontakt zu tragen, stellt Hornung dies ihren Mitarbeitern frei. Sie selbst trägt eine Maske, weil sie das fast zwei Jahre lang getan hat. „Ich kann nicht von jetzt auf nachher damit aufhören“, sagt sie. Bei den Kunden, die in der Parfümerie einkaufen, kann sie nicht sagen, wer in der Mehrheit ist: ob die mit oder die ohne Maske.