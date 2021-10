Martin Rütter gastiert in Buchen

Buchen. Martin Rütter nimmt in seiner neuen Live-Show „Der will nur spielen!“ sein Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation. Am 17. Mai 2022 klärt der Hundeprofi Nummer eins zum Warm-Up-Termin in Buchen in der Stadthalle auf, er deckt auf und wenn es sein muss, holt er auch den Jogger von der Laterne. Martin Rütter ist der Mann für alle Felle. In seinem neuen Live-Programm beleuchtet er die wichtigsten Themen der letzten 25 Jahre.

Seit 25 Jahren befindet sich Martin Rütter auf tierisch-menschlicher Mission. Immer im Auftrag der Hunde. Und zur Aufklärung ihrer Halter.