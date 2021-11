Markierung wartet auf gutes Wetter

Buchen. Es kommt wie von Projektleiter Philipp Kraft schon befürchtet: Angesichts des Regenwetters kann die Fahrbahnmarkierung nicht wie geplant in diesen Tagen zu Ende gebracht werden (die FN berichteten) und das Ende der Bauarbeiten an der B 27-Baustelle verzögert sich. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Seit Anfang Oktober wird an der B 27 nach dem Abzweig der L 520a (Waldhausen/Großeicholzheim) bis zum Abzweig der L 523 (Langenelz/Mudau) die Fahrbahndecke erneuert. „Aufgrund der anhaltend schlechten Witterung muss die halbseitige Sperrung der B 27 zwischen dem Abzweig Langenelz und Heidersbach/Waldhausen bis voraussichtlich Montag, 8. November, aufrechterhalten werden“, heißt es in der Meldung. Der Dauerregen behindere die Markierungsarbeiten, sodass sich diese über das Wochenende ziehen werden.

Behinderung durch Schilderabbau

Durch den Abbau der Verkehrssicherung im Baustellenbereich der B 27 und den Abbau der Umleitungsbeschilderung ist im Laufe des Montags mit Behinderungen zu rechnen.

Sofern es die Witterung zulässt, sind ab Dienstag, 9. November, die B 27 sowie die Knotenpunkte bei Einbach und Waldhausen wieder in beide Richtungen für den Verkehr frei befahrbar. Die Arbeiten zur Herstellung des Asphaltoberbaus sind am vergangenen Freitag abgeschlossen worden. Auch die erforderlichen Schutzplanken an den Fahrbahnrändern wurden bereits aufgestellt und ergänzt. sab

