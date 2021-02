Sicher hat sich jeder schon Gedanken gemacht, was er bei möglichen Lockerungen oder einem Ende der Pandemie machen würde. Anlass für die FN, eine kleine Serie unter dem Motto „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona heute vorbei wäre!!!“ zu starten. Zum Auftakt haben wir uns in der Region umgehört und einige Personen befragt – und die Kollegen in der Lokalredaktion Buchen.

AdUnit urban-intext1

Michael Fürst, Redaktionsleiter Buchen/Sport: Zunächst einmal würde ich den Leuten, die ich begrüße, gerne mal wieder die Hand schütteln – so wie man es eigentlich gelernt hat. Diese „Abstands-Begrüßungen“, dieses Gefäustel“ und „Ellenbogen“-Gestumpe geht mir auf den Keks. Und wenn ich wüsste, dass das wieder erlaubt ist, würde ich sofort die Mitglieder unseres Skat-Klubs zusammentrommeln, uns einen Tag wegschließen und mal wieder so richtig gepflegt und gesellig Skat „kloppen“. mf/Bild: Bauer