Lydia Feil verabschiedet, Heidi Leitz begrüßt

Oberneudorf. Die jüngste Ortschaftsratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf begann mit einem Gedenken an den im Dezember 2020 gestorbenen ehemaligen Ortsvorsteher von Oberneudorf, Alois Noe. Er hatte das Amt vom 1. März 1974 bis Oktober 2004 über 30 Jahre lang ununterbrochen inne.

Roland Ohnhäuser erinnerte an die vielen Projekte, die Noe in Oberneudorf bewegt habe. Die Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg in Silber sei Ausdruck der öffentlichen Wertschätzung für seine geleistete Arbeit. Auch im Ruhestand habe Alois Noe dem Ortschaftsrat und seinem Nachfolger mit Rat und Tat vertrauensvoll zur Seite gestanden.

Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser gab anschließend einen kurzen Rückblick auf 2020 erfolgte Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, wobei er vor allem die gelungene Sanierung der Wege im Friedhof hervorhob. Er lobte die erhebliche ehrenamtliche Gemeinschaftsleistung, die heutzutage durchaus nicht selbstverständlich sei, und dankte allen, die an mehreren Samstagen mitgeholfen haben, damit das Ganze überhaupt gelingen konnte.

Auf der Tagesordnung standen neben Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, wobei es hauptsächlich um Feldwegsanierung und um die Erneuerung eines innerörtlichen Straßenstücks ging, die Bedarfsanmeldung für den Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Buchen.

Unter dem Punkt Sonstiges wurden Personalangelegenheiten bekannt gegeben. Dabei gab es einen Wechsel in der Ortschaftsverwaltung. Lydia Feil, die seit Juli 2019 für die Ortschaftsverwaltung zuständig war, veränderte sich beruflich und steht nicht mehr zur Verfügung. Der Ortsvorsteher lobte die stets angenehme Zusammenarbeit, sprach seinen Dank aus und überreichte ein Präsent. Heidi Leitz trat zum 1. Januar ihre Nachfolge an. Als Oberneudorferin sei sie mit den örtlichen Gegebenheiten sowie auch mit Verwaltungsabläufen bestens vertraut und habe in der Vergangenheit bereits vertretungsweise Sitzungen des Ortschaftsrats begleitet und protokolliert. Danach wurde noch das Ergebnis einer Verkehrsschau im Oktober 2020 bekannt gegeben. Ein weiterer Punkt war der Radweg zwischen Hollerbach und Oberneudorf. Diese Baumaßnahme wird wohl frühestens 2022 beginnen. Die aktuell neu konzipierte zielorientierte Wanderwegweisung sowie die Gewässerpflege waren weitere Themen.

Abschließend ging es noch einmal um den Ausbau der B 27, die inzwischen mit der endgültigen Aufbringung der Fahrbahnmarkierungen und der Übergabe des Parkplatzes am Rüdt’schen Eck abgeschlossen wurde. Dabei gab der Ortsvorsteher den Dank der Planer und Verantwortlichen an die Anlieger, die vor allem in den Ortsdurchfahrten Hollerbach und Oberneudorf, aber auch auf landwirtschaftlichen Flächen betroffen waren, für die gute Zusammenarbeit weiter.

