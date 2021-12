„Lolli“-Tests kommen Ende Januar

Buchen. An den meisten städtischen Schulen Buchens werden voraussichtlich zum 31. Januar die sogenannten „Lolli“-PCR-Pooltests eingeführt, bestätigte Bürgermeister Roland Burger auf Nachfrage der FN.

Wie berichtet wurden an allen städtischen Schulen Befragungen der Elternvertreter durchgeführt. Dabei wollten die Schulleitungen herausfinden, welches Coronaverfahren für die Kinder angewendet werden soll. Der Rücklauf war eindeutig, so Burger: Bis auf zwei Ausnahmen haben sich alle Schulen für die „Lolli“-Tests ausgesprochen.

Sie kommen allerdings nicht gleich nach den Weihnachtsferien wie ursprünglich geplant, weil der Test-Hersteller in Lieferschwierigkeiten kommen würde, sondern erst am 31. Januar. In Bödigheim wird man beim bisherigen Verfahren bleiben. Dort werden die Schüler seit Beginn der Pandemie in der Schule getestet.

Nicht dabei ist auch die Meister-Eckehart Schule: Das habe strukturelle Gründe, so Burger. Die Klassen dort sind einfach zu klein für die Pooltests. Burgers Fazit: „Die Mehrzahl der Eltern wollen die ’Lolli’-Tests und die Schulleiter wollen sie auch.“ sab

