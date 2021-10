Lolli-Pool-Testung nach Herbstferien

Buchen. Corona-Tests an den Schulen sind seit Monaten Standard. Nach den Herbstferien beginnt an den städtischen Schulen in Buchen aber ein neues Test-Zeitalter. Denn ab Montag, 8. November wird dort der Lolli-PCR-Pooltest eingeführt.

Wie funktioniert das? Im Rahmen eines Pooltests werden alle teilnehmenden Schüler einer Klasse oder Lerngruppe im Rahmen einer sogenannten „Sammelprobe“ getestet. Dabei lutscht jeder Schüler zunächst für etwa 30 Sekunden an einem Abstrichtupfer. Die Proben aller Schüler kommen in ein Sammelröhrchen, quasi den „Pool“. Diese Poolproben sollen dann noch bis zum Abend desselben Tages im Labor ausgewertet werden.

Wird in der Sammelprobe kein Virus nachgewiesen, können alle die Schule am nächsten Tag regulär besuchen. Ist eine Probe aus dem „Pool“ positiv, müssen sich am nächsten Morgen alle Schüler dieser Gruppe nochmals mit einer zweiten Probe als Einzelprobe nachtesten. Diese mit QR-Code oder dem Namen versehenen Probenröhrchen werden weitergeleitet und separat ausgewertet. Das neue Testverfahren stellt vor allem auch deshalb einen Sicherheitsgewinn dar, weil es kein Schnelltest, sondern ein PCR-Verfahren ist, das zudem bereits Ergebnisse liefert, bevor die Betroffenen als infektiös gelten.

„Die Lolli-PCR-Tests bieten zwei große Vorteile: sie sind sicherer als die seitherigen Schnelltests und sie sind angenehmer anzuwenden. Ich bin froh, dass wir so schnell reagiert haben und diese besonderen Tests jetzt schon an unseren Schulen einsetzen können. Der Sicherheitsgewinn für die Schüler ist mir persönlich besonders wichtig“, erklärt Buchens Bürgermeister Roland Burger. Auch der Beigeordnete Benjamin Laber ist überzeugt von dieser neuen Testform, die die Stadt Buchen als erste Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis an ihren Schulen nutzt.

