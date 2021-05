Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - Sieben-Tage-Inzidenz am dritten Tag in Folge unter 100 / Erste Öffnungsschritte in Gastronomie und Hotellerie am Wochenende denkbar / Weiterer Todesfall Lockerungen im Neckar-Odenwald-Kreis ab Pfingstsonntag möglich

Die Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis bleibt stabil unter 100. Damit sind ab Pfingstsonntag weitere Lockerungen möglich. Ab Donnerstag darf der Einzelhandel schon wieder "Click & Meet" anbieten.