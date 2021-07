Lob und Preis für ausgezeichnete Leistungen

Buchen. Mit der Zeugnisausgabe wurden die Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 der Abt-Bessel-Realschule am Ende eines sehr besonderen und herausfordernden Schuljahres in die Ferien verabschiedet.

Eine große gemeinsame Feier der gesamten Schulgemeinschaft in der Aula mit Schulband und Schulchor war auch in diesem Jahr nicht möglich. Doch konnte mittels Videokonferenz eine Zuschaltung von Schulleiterin Monika Schwarz in die Unterrichtsräume realisiert werden. So war es am Ende eines ungewöhnlichen Schuljahres doch noch möglich, zumindest virtuell mit allen gleichzeitig in Kontakt zu kommen und gute Wünsche mit auf den Weg zu geben.

Folgende Schüler erhielten für ihre Leistungen ein Lob:

Klasse 5A: Eva Weismann (1,6), Emely Schmidt (1,7), Celina Lorenz (1,8), Hanna Mader (1,8), Leila Mauz (1,8), Melis Cinar (2,0).

Klasse 5B: Sarah Stahl (1,7), Sarah Mühleck (1,8), Katelyn Wagner (2,0).

Klasse 5C: Selina Meixner (1,6), Adrian Gramlich (1,7), Ben Proksch (1,7), Jona Bauer (2,0), Lena Heisner (2,0).

Klasse 5D: Zadok Haaß (1,7), Lana-Sophie Mosch (1,7), Celine Schulz (1,8), Ella Terkowsky (1,8), Diana Cristescu (2,0), Florian Hasselbach (2,0), Jara Huber (2,0).

Klasse 6A: Maya Becker (1,7), Niklas Braun (1,7), Christoph Balles (1,9), Marco Brauch (1,9), Lucia Eberle (2,0).

Klasse 6B: Paula Kappes (1,6), Elli Krämer (1,6), Oliver Bischoff (1,7), Isabel Schönit (1,7), Rosalie Scherer (1,8), Emma Schmitt (2,0).

Klasse 6C: Maja Müller (1,8), Yaro Egenberger (1,9), Leni Kuhn (2,0), Julian Münch (2,0), Hannes Schröpfer (2,0).

Klasse 7A: Leon Berres (1,6), Marielle Maier (1,6), Lina Bischof (1,7), Tailer Mathes (2,0).

Klasse 7B: Justin Schiffmann (1,8), Gabriela Felleisen (2,0), Eva Jette Saar (2,0).

Klasse 7C: Tim Schneider (1,7), Liv Frankenberger (1,8), Saskia Linz (1,8), Noah Förtig (2,0), Jette Frankenberger (2,0), Maurice Koppitz (2,0), Mika Walter (2,0).

Klasse 7D: Evelina Bulz (1,6), Miriam Leis (1,8), Moritz Kaufmann (1,9).

Klasse 8A: Nico Gornik (1,8), Marius Helter (2,0).

Klasse 8B: Julian Gramlich (1,9).

Klasse 8C: Lara Scheuermann (1,6), Selina Frank (1,7), Alina Nasarenko (1,7), Alika Hepp (1,8), Fabian Egolf (2,0), Ida Leis (2,0), Jana Schölch (2,0).

Klasse 8D: Jannes Friedel (1,6).

Klasse 9A: Pascal Keller (1,7), Ella Arnold (1,9), Yagmur Cinar (2,0), Leticia Kukshaus (2,0).

Klasse 9B: Emma Münch (1,6), Ernes Murati (1,6), Leoni Brommer (1,7), Anna Bulz (1,8), Jemima Haaß (1,8), Nele Schneider (1,8), Sevra Ucar (1,9), Dean Mehl (2,0), David Wiese (2,0).

Klasse 9C: Vanesa Dikova (1,9), Emely Burgart (2,0), Max Schneider (2,0), Pia Swoboda (2,0)

Folgende Schüler erhielten für ihre ausgezeichneten Leistungen einen Preis:

Klasse 5A: Alina Schmidt (1,3), Michelle Finner (1,4), Lotta Zin (1,4).

Klasse 5B: Ailin Jodlowski (1,4), Carolin Ehmann (1,5), Lydia Ehmann (1,5), Tim Sander (1,5).

Klasse 5C: Sinja Seitz (1,1), Tom Braun (1,5).

Klasse 5D: Elisa Aumüller (1,5), Moritz Engler (1,5).

Klasse 6B: Alisa Pass (1,5).

Klasse 6C: Jara Haun (1,4).

Klasse 7A: Carolin Riewe (1,5), Helen Marie Schmidt (1,5).

Klasse 7B: Tessa Heß (1,4), Thea Heß (1,4).

Klasse 7C: Sophia Mechler (1,1), Tom Nicola (1,5).

Klasse 8A: Anika Aumüller (1,5), Amelie Nowak (1,5).

Klasse 9A: Julia Kirschenlohr (1,3), Emma Hofmann (1,5).

Klasse 9B: Sarah Gramlich (1,2).