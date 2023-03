Lob für vorbildlichen Ansatz

Buchen/Stuttgart. Qualifizierte Pflegekräfte sind die Stütze eines guten Gesundheitssystems. Durch den demografischen Wandel wird es zu einer gesellschaftlichen Herausforderung, diese Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Mit dem Ideenwettbewerb „Wiedereinstieg und Verbleib im Pflegeberuf“ des Landes hat das baden-württembergische Sozialministerium jetzt zukunftsfähige Konzepte und vorbildliche Ansätze mit Preisgeldern bis zu 80 000 Euro belohnt. Unter den ausgezeichneten Unternehmen ist auch der Buchener Pflegedienst „Hand in Hand“.

Rund 60 Projekte und Initiativen wurden eingereicht, 13 wurden prämiert. Sie alle haben das Ziel, die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern und Pflegekräfte wieder in den Beruf zurückzuholen.

Wichtiger Beitrag

„Der Wettbewerb ist für mich ein wichtiger Beitrag, um gute Ideen zu verbreiten, wie dem Personalmangel in der Pflege etwas entgegengesetzt werden kann“, sagte Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha, selbst ausgebildeter Krankenpfleger, bei der Preisverleihung am Donnerstag in Stuttgart. „Hand in Hand“ wurde für die bereits in die Tat umgesetzte Idee ausgezeichnet, all seinen Angestellten die am selben Standort ansässige Kindertagespflege „Schatzinsel“ kostenlos zur Verfügung zu stellen und den Pflegekräften dadurch ganz konkret eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Die gemeinnützige Kindertagespflege öffnet bereits um 5.30 Uhr (bis 17 Uhr), und es besteht ein Fahrdienst, der die Kinder von zu Hause oder der Schule abholt. Das täglich frisch zubereitete Mittagessen ist für die Kinder von Hand in Hand Mitarbeitern ebenfalls vergünstigt („2 für 1“) und kann auf Wunsch dazu gebucht werden.

So können die Pflegekräfte auch im Schichtdienst arbeiten und erhalten eine gute pädagogische Betreuung für ihre Kinder.