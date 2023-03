Lob für verdiente Mitarbeiter

Mosbach. Zwölf verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Landratsamt anlässlich ihrer Dienstjubiläen oder deren Eintritt in den Ruhestand geehrt worden. „In diesem Raum sitzen über 400 Jahre Berufserfahrung, das ist beeindruckend“, betonte Landrat Dr. Achim Brötel zu Beginn der Feierstunde im Mosbacher Hauptsitz des Landratsamts.

Und ergänzte: „Sie bereichern mit ihrer engagierten Arbeit den öffentlichen Dienst und sorgen für Verlässlichkeit. Denn das haben die Menschen in den großen Krisen der vergangenen Jahre gemerkt: Die kommunale Ebene ist da und kümmert sich“, so Brötel. Dafür wolle man heute einmal Danke sagen.

Präsent überreicht

Dank und Anerkennung zum 25-jährigen Dienstjubiläum sprach der Landrat zunächst Diana Killian, Schulsekretärin in der Zentralgewerbeschule in Buchen, Anette Schork, Sachbearbeiterin in der Betreuungsbehörde, Michael Schwarz, Revierleiter des Reviers Mudau, sowie Ina Stadtmüller, Mitarbeiterin in der Forstbetriebsleitung Adelsheim aus. Jedem überreichte er ein Präsent.

Eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum 40. Dienstjubiläum duften dann gleich zwei Personen durch den Landrat entgegennehmen: Dr. Franz Josef Lang war zunächst 1983 in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei der Gemeinde Limbach tätig, bevor er 1995 zum Landratsamt wechselte. „Herzlichen Dank für ihre hervorragende Arbeit und Ihre große Expertise“, lobte Brötel bei der Übergabe der Urkunde an den promovierten Tierarzt.

Auch Marion Walter-Hannak kann auf 40 Jahre Arbeit im öffentlichen Dienst zurückblicken. Die staatliche anerkannte Sozialarbeiterin begann 1983 ihre berufliche Laufbahn in Berlin. 2012 wechselte sie in den Geschäftsbereich Jugendhilfe im Landratsamt. Zunächst war sie in Buchen tätig, zwischenzeitlich verlagerte sich ihr Dienstort nach Mosbach. „Vor der Arbeit in diesem Bereich ziehe ich meinen Hut. Es ist eine große Herausforderung und die Pandemie hat es nicht einfacher gemacht. Behalten Sie aber dennoch die Freude an ihrer Tätigkeit bei“, wünschte der Landrat.

Verdienste gewürdigt

Verabschiedet wurden außerdem Ilona Friedrich-Stuhl, Leiterin des Fachdienstes Umwelt-Recht, der Brötel eine „große Leidenschaft für das schwierige Feld des Immissionsschutzrechts“ bescheinigte. Ebenso herausfordernd sei die Arbeit von Bernhard Heim, dem Leiter des Fachdienstes Landwirtschaft, gewesen, der den Strukturwandel in der Landwirtschaft begleitet habe.

Ebenso große Verdienste hätten sich, so der Landrat, Marina Keller, langjährige Sekretärin im Ganztagsgymnasium Osterburken, Hubert Müller, ebenso langjähriger Revierleiter bei der Forstbetriebsleitung Adelsheim, Sabine Schellig, erfahrene Verwaltungsmitarbeiterin im Sachgebiet Jagd-, Waffen- und Sprengstoffrecht, sowie Konrad Schulz, ausgebildeter Kfz-Mechaniker und zuverlässiger Straßenanwärter der Straßenmeisterei Mosbach, erworben. Alle wurden ebenso mit einem Dank und einem Präsent mit Vitaminen und Fairtrade-Produkten verabschiedet.

Die anwesenden Geschäftsbereichsleiterinnen und -leiter gratulierten ebenfalls den Jubilaren und wünschten ihnen alles Gute für die Zukunft.