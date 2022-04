Lob für sehr große Hilfsbereitschaft im Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen. Durchaus brisant war das Hauptthema der am Mittwoch digital abgehaltenen Dekanatsratsvollversammlung des Dekanats Mosbach-Buchen: Aus erster Hand informierten Manfred Schärpf (Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis) und die DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek (Mosbach) und Steffen Horwath (Buchen) über die derzeitige Situation der Ukraineflüchtlinge im Landkreis.

Nachdem Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell (Götzingen) fast 50 Teilnehmer begrüßte, steuerte der evangelische Dekan Rüdiger Krauth einen kurzen Impuls bei. In diesem ermunterte er zu „näherem Zusammenrücken im Sinne der Ökumene“, wodurch wertvolle Synergieeffekte geschaffen werden können. Die Arbeit für Ukraineflüchtlinge sah er als „große Herausforderung“, die eine Zusammenarbeit auf breiter Basis benötige, womit er das Hauptthema schon vorwegnahm: „Wir möchten und müssen ausloten, wie wir ukrainischen Flüchtlingen helfen können“, betonte Elisabeth Hell und leitete über zu Manfred Schärpf.

„Viel zu tun“

Er bestätigte, dass aktuell „viel zu tun“ sei und lobte die „sehr große Hilfsbereitschaft im Neckar-Odenwald-Kreis“. Parallelen zur Situation 2015/16 seien kaum zu ziehen, da hauptsächlich Frauen, Kinder und Senioren einreisen und der klassische Weg über das dreigliedrige System mit Erstaufnahme, vorübergehender Zuweisung in Kreise und kreisfreie Städte sowie die kommunale Anschlussunterbringung nicht greife.

Zu beobachten sei, dass viele Ukrainer über private Initiativen nach Deutschland kommen und Wohnraum meist von privater Seite zur Verfügung gestellt werde - auch über Kontakte von Ukrainern, die bereits in der Bundesrepublik sesshaft sind. Derzeit halten sich etwa 35 000 Flüchtlinge in Baden-Württemberg auf, von denen 719 im Neckar-Odenwald-Kreis leben. „Davon sind nur 46 Personen über die Zuweisungen des Landes gekommen – der Rest kam privat“, so Schärpf.

Künftig erwarte man höhere Zuweisungen und beherberge 85 Personen in vorläufiger Unterbringung: „Stetig werden Wohnungen angeboten und Mietverträge abgeschlossen“, informierte er und bezeichnete die Hilfe vor Ort als „ungemein wichtig, um den Ukrainern die Ankunft zu erleichtern“. Sein Dank galt neben allen privaten Helfern den beiden DRK-Kreisverbänden Buchen und Mosbach.

Über deren Situationen berichteten die Kreisgeschäftsführer Blaschek (Mosbach) und Horwath (Buchen). Steffen Blaschek erinnerte an 250 Personen, die aufgenommen und in private Wohnungen verteilt wurden. „Es sind deutlich mehr Kinder als Erwachsene. Meist kommen größere Gruppen und Familienverbände, die möglichst schnell integriert werden müssten“, informierte er. Zu helfen versuche man mit dem Kleiderladen, Lebensmitteln und einem weiteren Aufruf für Notunterkünfte: „Hier liegen über 100 Angebote vor“, freute er sich.

Ein ähnliches Bild zeichnete Steffen Horwath für den Altkreis Buchen. Dabei zeigen Erfahrungen, dass man Hilfe koordinieren müsse. „Die Angebote lassen langsam nach, der Bedarf steigt jedoch“, betonte er. Dafür helfen auch private Gruppen und Vereine in vorbildlicher Weise: „Das ist aller Ehren wert“, so Horwath. Derzeit plane man, die psychologische und pädagogische Beratung für Familien mit Kindern zu erweitern, ein weiteres Brennpunkt-Thema seien pflegebedürftige Ukrainer, die in folgenden Wellen einreisen könnten.

Fragen aus dem Kreis der Ehrenamtlichen galten vor allem Kindergärten, Schulen und Sprachunterricht. „Das ist eine kommunale Sache, wobei wir mit den Kommunen im Austausch stehen“, konstatierte Manfred Schärpf. Eva-Maria Kötter wies auf die Ankunft unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge hin, für die Vormundspersonen gesucht werden.

Hinsichtlich Corona läge die Impfquote in der Ukraine bei rund 35 Prozent: Man teste die Flüchtlinge in Deutschland zwar vor der Zuweisung in Unterkünfte, müsse die Entscheidung jedoch ihnen überlassen, eine Impfpflicht gibt es nicht. Im Anschluss wurden die Angebote der Seelsorgeeinheiten vorgestellt, darunter verschiedene Café-Formate zur Kontaktaufnahme, nunmehr von Flüchtlingen bewohnte Ex-Pfarrhäuser, Helferkreise und Sprachkurs. „Wir müssen uns jedoch vernetzen, damit niemand das Rad neu erfinden muss“, betonte Elisabeth Hell. Die Not sei groß, ergo müsse man „sensibel bleiben für die Not der Anderen in der Hoffnung, dass der Krieg bald endet“.

Gemischte Stimmung

Weitere Schwerpunkte betrafen die Kirchenentwicklung 2030 und das Diözesanforum. Elisabeth Hell erinnerte an 13 strategische Ziele und das Klimaschutzkonzept der Erzdiözese Freiburg, die bis 2030 klimaneutral sein möchte. Dabei stieß das Forum auf eher gemischte Stimmungen: Gerlinde Gregori (Mosbach) zeigte sich „gespannt auf das, was tatsächlich bewirkt wird“. Dem stimmte Dekan Johannes Balbach zu: „Die Frage ist nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin“, merkte er an und erfuhr Rückenwind von Mudaus Pfarrer Klaus Vornberger.

Auch aus der Sicht Ehrenamtlicher in Pfarrgemeinderäten und Gemeindeteams sei nicht alles optimal: „Die Inhalte wurden so abstrakt formuliert, dass Ehrenamtliche eher überfallen als motiviert werden, für die Basis ist das Ganze ungeeignet“, bedauerte Benjamin Nohe.