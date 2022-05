Lob für erfolgreiche Jugendarbeit

Hettigenbeuern. Die Abteilungswehr Hettigenbeuern hielt bei ihrer Jahreshauptversammlung Rückblick auf die Berichtsjahre 2019, 2020 und 2021. Wegen Corona fiel das Resümee kürzer aus, viele sonst übliche Termine waren aufgrund der Pandemie abgesagt, es wurde jedoch deutlich, dass die Einsatzbereitschaft auch in der schwierigen Zeit jederzeit gewährleistet war. Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Jugendarbeit der vergangenen Jahre, mit 14 Mitgliedern der Jugendwehr boomt die Nachwuchsarbeit in dem kleinen Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erfahrung und Wertschätzung der älteren sind unersetzlich, aber Nachwuchs belebt und stärkt den Zusammenhalt, macht Mut für die Zukunft. Bei den Neuwahlen wurde das bewährte Team mit Abteilungskommandant Norbert Meixner an der Spitze wiedergewählt.

Im Tätigkeitsbericht des Abteilungskommandanten ging Norbert Meixner zunächst auf die Mitgliederstatistik der drei Berichtsjahre ein, die Stärke der aktiven Wehr betrug zum 31. Dezember 2021 19 Mann. Nun gab es aktuell fünf Neuzugänge, somit hat die Einsatzabteilung in Hettigenbeuern eine Stärke von 24 Einsatzkräften. Die Alterswehr hat zehn Mitglieder. Der Abteilungskommandant beleuchtete den Ausbildungsstand und ging auf die Zahl der Einsätze ein. 14 Einsätze gab es 2019, elf Einsätze im Jahr 2020 und 2021 waren es neun Einsätze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es fanden im Jahre 2019 sieben Übungen, 2020 aufgrund von Corona keine Übungen und im Jahr 2021 eine Übung statt.

Von der sehr erfolgreichen Jugendarbeit berichtete Jugendgruppenleiter Eric Schilling. Die Jugendwehr besteht derzeit aus 14 Jugendlichen. Es wurde in den Berichtsjahren zahlreiche Stunden in die feuerwehrtechnische Ausbildung in Theorie und Praxis investiert. Die Jugendlichen Nico Volk, Pascal Keller, Luis Meixner, Marie Gottselig, Eric Thüry, Marvin Blumenschein, Ellen Hirsch, Leon Berres, Sarah Berres, Kira Eck, Franziska Mirtschink, Mara Hirsch, Maurice Holzschuh und Finn Meixner nahmen vor kurzem an der Jugendflamme Stufe 1 teil und alle haben das Abzeichen bestanden. Alterswehrvertreter Karl Lenz berichtete von den Aktivitäten der Alterswehr.

Im Auftrag von Schriftführer Markus Edelmann ließ Peter Kratky die Aktivitäten und Einsätze der drei Berichtsjahre nochmals ausführlich Revue passieren. Er erinnerte an die Einweihung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W 2019 und hob die großartige Jugendarbeit der Abteilungswehr hervor. Diese positive Entwicklung der Abteilungswehr sei in dieser Form vor wenigen Jahren nicht abzusehen gewesen. Ein kleines Dorf wie Hettigenbeuern benötige diesen Idealismus, das Engagement der Bürger und die Zusammenarbeit in den Vereinen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Kassier Karl-Heinz Pföhler informierte über die Einnahmen und Ausgaben in den Berichtsjahren und stellte den Wirtschaftsplan für 2022 vor. Die Kassenprüfer Ralf Meixner und Peter Kratky hatten keinerlei Beanstandungen.

Buchens stellvertretender Stadtkommandant Rainer Mackert übermittelte die Grüße der Feuerwehrführung. Er ging darauf ein, dass die vergangenen Jahre coronabedingt nicht ganz einfach waren, es gelte jetzt wieder den Fokus auf die Aus- und Fortbildung zu legen. Auch er zeigte sich erfreut über die rege Jugendarbeit.

Bürgermeister Roland Burger hob die große Jugendabteilung ebenfalls als starkes Zeichen hervor. Er ging auf den Feuerwehrbedarfsplan und die Herausforderungen der Zukunft ein. Gefordert sei auch künftig eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Abteilungswehren, wichtig sei der Erhalt der Feuerwehren in der Fläche.

Bei den Neuwahlen wurde Norbert Meixner als Abteilungskommandant wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig wurden Volker Hirsch (1. Stellvertreter) und Martin Schwab (2. Stellvertreter) und Kassier Karlheinz Pföhler wiedergewählt. Als Schriftführer fungiert künftig Peter Kratky. Folgende Funktionen wurden bestätigt: Tobias Goldschmidt (Gerätewart), Eric Schilling (Jugendgruppenleiter), Karl Lenz (Vertreter der Alterswehr), Peter Kratky und Ralf Meixner (Kassenprüfer). Dem Abteilungsausschuss gehören künftig an: Tobias Goldschmidt, Peter Kratky, Lutz Meixner, Ralf Meixner, Karlheinz Pföhler und Christoph Walter.

Geehrt wurden dann für 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit Ralf Meixner (Jahr 2020) und Lutz Meixner (2021) sowie für 25 Jahre Martin Schwab und Patrick Schwing (beide 2022).

Abteilungskommandant Norbert Meixner dankte den Geehrten für ihre Einsatzbereitschaft und die tatkräftige Unterstützung: „Ihr seid immer zur Stelle, wenn ihr gebraucht werdet“.

Abteilungskommandant Norbert Meixner zeigte sich erfreut über fünf Neuzugänge in der aktiven Wehr, Leonard von Wedel und Ingo Frank waren anwesend und wurden per Handschlag offiziell aufgenommen.

Der Vorsitzende des Musikvereins „Heddebörmer Musikanten“, Matthias Breunig, übermittelte die Größe der örtlichen Vereine, bevor der Abteilungskommandant darauf hinwies, dass am 28. Mai der Maibaum abgeräumt wird. hes