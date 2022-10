Lkw-Fahrer machte sich aus dem Staub

Osterburken/Buchen. Ein blauweißer Sattelzug riss am Freitagmorgen den Außenspiegel eines

entgegenkommenden Daimlers bei Buchen ab, ein weiterer Opel wurde durch die

abgebrochenen Spiegelstücke getroffen. Der unbekannte Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr

mit seinem Laster auf der L582 von Osterburken in Richtung Buchen unterwegs. Die

beiden Pkw kamen ihm entgegen. Der Lkw streifte mit

seinem Außenspiegel den Außenspiegel des Chrysler, riss diesen ab und fuhr

davon. Teile des abgefahrenen Außenspiegels trafen den dahinter fahrenden Opel

Corsa. Die Motorhaube und Frontscheibe wurden dadurch beschädigt. Der

Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Das

Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06281/9040 melden sollen.