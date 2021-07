Live-Musik von Rock über Pop bis Metal

Buchen. „Barbed Wire“, „AB/CD“, „Echoes“ und viele mehr geben sich ab Ende Juli beim „Wake up Festival Buchen“ ein Stelldichein. Nach der langen Corona-Pause sollen die Leute wieder „abrocken“.

Das Programm 30. Juli: „Barbed Wire“. 31. Juli: „AB/CD“. 6. August: „Black Shuck“. 7. August: „Echoes“. 13. August: „VARG“ und „Harpyie“. 14. August: „The Prophecy 23“ und „Rock’s Off“. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die tagesaktuellen Corona-Vorschriften sind einzuhalten. Vor Ort wird es durch das DRK eine Testmöglichkeit geben. Tickets und weitere Informationen zu den Bands gibt es auf der Homepage unter www.wake-up-festival.de. mg

Buchen. Still war es in den vergangenen Monaten in der Veranstaltungsbranche. Das ist auch wenig verwunderlich, denn aufgrund der Corona-Pandemie kaum Konzerte und Events statt. Doch das soll sich jetzt ändern, haben sich Walter Häfner von Häfner Veranstaltungstechnik und sein Team gedacht. Kurzerhand haben sie das „Wake up Festival Buchen“ organisiert. Vom 30. Juli bis zum 14. August werden auf dem Gelände der „Jungviehweide“ (Industriegebiet am Ende der Siemensstraße) Konzerte von Rock über Pop bis Metal geboten.

„Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie sind uns seit einem Jahr nahezu alle Aufträge weggebrochen. Das ist besonders schmerzhaft, da die Monate Mai bis August unsere umsatzstärksten sind. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, für ein wenig Abwechslung zu sorgen bis Veranstaltungen endlich wieder ohne Einschränkungen für alle möglich sind“, sagt Mitorganisator Tristan Kraus.

Ausreichend Parkmöglichkeiten

Besonders den Künstlern wolle man die Chance bieten, wieder auf der Bühne zu stehen. Ein Konzertabend sei ihnen aber zu wenig gewesen – deswegen die ganze Konzertreihe. Für das bunte Programm konnte Häfner Veranstaltungstechnik Bands wie die „AC/DC“-Tributeband „AB/CD“ und die Pink Floyd-Coverband „Echoes“ gewinnen. „Viele der Bands kennen wir schon seit Jahren“, erklärt Walter Häfner im FN-Gespräch. Den Auftakt macht am 30. Juli die Coverband „Barbed Wire“, die insbesondere hier in der Region normalerweise auf vielen Festen vertreten ist. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. „Länger als 24 Uhr wird es nicht gehen“, so Häfner. Die Gäste können sich mit Fingerfood stärken. Ausreichend Parkplätze werden für die Konzertbesucher entlang der Siemensstraße zur Verfügung stehen.

So ganz unbeschwert feiern geht dann aber doch nicht, einige Auflagen gilt es zu beachten. „Wir richten uns nach den tagesaktuellen Vorschriften“, so die Verantwortlichen. Fest steht jedoch, dass es vor Ort durch das DRK eine Testmöglichkeit geben wird, denn die „3 G“-Regel – also getestet, geimpft oder genesen – gelte auch hier. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Ebenso müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Wie viele Besucher zum Konzert kommen dürfen, richte sich nach den tagesaktuellen Bestimmungen. Es stehen Sitzplätze und Picknickdecken für die Gäste zur Verfügung.

Besucher reisen von weit her an

Die Resonanz sei bisher sehr gut, obwohl man noch nicht großartig auf das Festival aufmerksam gemacht habe. Teilweise würden die Besucher auch von weiter weg extra für die Konzerte nach Buchen anreisen – etwa aus Gießen, Frankfurt oder Aschaffenburg.

Positiv stehe auch die Stadt Buchen der Idee von Häfner Veranstaltungstechnik gegenüber, außerdem seien die Stadt, ebenso wie die Stadtwerke und einige Buchener Firmen als Unterstützer mit von der Partie. Von den Stadtwerken werde man auch mit dem nötigen Strom für die aufwendigen Bühnen- und Lichtshows versorgt. „Wir wollen den Leuten zeigen, dass auch in dieser Zeit Veranstaltungen sicher machbar sind und stattfinden können“, so Walter Häfner.