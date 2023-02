Lions Club unterstützt Alois-Wißmann-Schule

Buchen. Gegenseitige Hilfe ist das A und O in einer funktionierenden Gesellschaft. Nicht immer ist das nötige Kleingeld vorhanden, um Projekte allein realisieren zu können. Viele Vereine und Initiativen sind daher auf Spenden angewiesen.

Mit dem Motto: „Alleine ist man stark – gemeinsam unschlagbar“ unterstützt der Lions Club Madonnenland wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche in der Region. So wurde eine Spende von 1000 Euro an die Alois-Wißmann Schule, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung, in Buchen übergeben. Das Geld soll dem Band-Projekt der Schule dienen. Dieses wurde vor zehn Jahren von der Lehrerin Julia Knoll initiiert. Hierbei ermöglicht die Schule den Band-Mitgliedern den Zugang zu Musikinstrumenten in der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen.

Klassenübergreifend

Das Projekt findet klassenübergreifend mit allen interessierten Kindern jeden Donnerstag innerhalb der Unterrichtszeiten statt. Unter anderem lernen sie das Musizieren mit Gitarre, Klavier, Keyboard oder Schlagzeug sowie Gesang, was auf große Begeisterung stößt.

Musikalischer Chef ist Holger Köster von der Musikschule, welcher die Kinder anleitet und nach ihren Wünschen die Lieder aussucht. Es werden moderne und bekannte Lieder, wie „Ein hoch auf uns“ von Andreas Bourani, „Hier kommt Alex“ von den Ärzten, „Last Christmas“ und „Wenn sie tanzt“ von Max Giesinger erlernt. Je nach Schwierigkeitsgrad brauchen die Schüler für ein Lied etwa sechs Wochen Zeit.

Das Hauptaugenmerk liege darauf, dass den Kindern nicht nur die normalen Unterrichtsinhalte des Musikunterrichts beigebracht werden, sondern sie einen Zugang zu echten Instrumenten bekommen, so Knoll. Die Schüler seien bereits 13 und 14 Jahre alt. Die Proben würden stets für viel Spaß sorgen. Bereits montags werde sie gefragt, wann denn endlich wieder Band-Stunde sei.

Zur Übergabe der Spendengelder trafen sich die Spenden-Patin Doris Friesenhahn, Roland Müller mit Frau, Jürgen Schell (alle vier vom Lions Club Madonnenland), Julia Knoll, Schulleiterin Christine Faller und Magnus Balles (Musikschule) am Donnerstag im Rahmen einer Probe im Gewölbekeller der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen.

Die Band präsentierte ihren kürzlich erlernten Song „99 Luftballons“ von Nena. Doris Friesenhahn zeigte sich „schwer beeindruckt“ und freute sich über die großartige Darbietung und Kooperation.

Bereits seit Beginn des Projekts unterstütze der Lions Club die Band und wolle dies auch in Zukunft tun. Schulleiterin Faller freute sich sehr über die Spende. Die Schüler seien immer mit Stolz bei der Sache und bräuchten den außerschulischen Lernort in ihrer Entwicklung, um die musikalische Kompetenz zu erfahren. Außerdem erwähnte Magnus Balles, dass die Kinder am Mittag nicht dieselben Möglichkeiten hätten wie andere Kinder, um an der „normalen“ Musikschule teilzunehmen. Es gehe nicht immer nur um „Jugend musiziert“ oder Preisträger, sondern auch um Inklusion.