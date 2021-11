Lions Club Madonnenland: Ein Rekord bei der Spendensumme

Neckar-Odenwald-Kreis. Zum 17. Mal ist es dem Lions Club Madonnenland gelungen, den Menschen in der Region traditionell zur Adventszeit gehörenden Lions-Glücks-Adventskalender mit attraktiven Gewinnen zu bestücken.

Dank 155 Spendern beläuft sich die Rekordspendensumme auf 48 474 Euro, verteilt auf 735 Gewinne. Der Gewinner des Hauptpreises an Heiligabend darf sich über die 24-monatige Nutzung eines BMWi3 im Wert von 6000 Euro (Leasingrate und Vollkaskoversicherung mit 1000 Euro Selbstbeteiligung) freuen – gespendet von BMW Müller Auto + Motorrad Hettingen und Firma Seitenbacher. Aber auch viele attraktive Tagespreise wie Shopping- und Event-Gutscheine sowie viele Bargeld-Gewinne werden für eine reiche Bescherung bereits in der Adventszeit sorgen.

Durch den Kalenderverkauf wird der Lions Club Madonnenland wieder Kindergärten, Schulen, Jugendräume und weitere soziale Projekte des Kreises großzügig unterstützen können.

Die 8000 Lions-Glücks-Adventskalender mit der Losnummer auf der Titelseite sind ab sofort wie gewohnt für fünf Euro bei folgenden Abgabestellen erhältlich: In Buchen bei der Volksbank Franken, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Apotheke am Musterplatz, Sonnen-Apotheke, Seitenbacher Forum Werksverkauf, Bianca Vasko „Hairzstück“, OBI, Hotel Prinz Carl, Tankstelle Herm und Intersport MuM; in Hainstadt: Zuckerbeck Breunig; in Hettingen: Bäckerei Slepkowitz, Autohaus Müller, Quellen-Apotheke, Kaufhaus Kuhn Inhaber Albert Kirchgessner; in Walldürn: Wohnfitz, Bäckerei Peter Müssig, Bücherladen Eder-Herold und Sparkasse Neckartal-Odenwald; in Höpfingen: Elektrohandel und Postagentur Achim Schaborak - in Hardheim: Fotostudio Xana und Schuhhaus Berberich; in Limbach: Bopp Floristik.

Ab Mittwoch, 1. Dezember, werden die Gewinn-Nummern wieder täglich in den Fränkischen Nachrichten veröffentlicht. Parallel zur Druckausgabe befindet sich im Internet auf der Homepage des Lions Club Madonnenland – unter lions.de/web/lc-madonnenland – ein digitaler Adventskalender. Um 0 Uhr öffnet sich für jeden neuen Tag das Türchen mit den aktuellen Gewinn-Nummern. Die Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz in Buchen während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. ad