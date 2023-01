Letzte Möglichkeit

Buchen. Zahlreiche Gewinne aus dem Adventskalender des Lions-Club Madonnenland warten nach wie vor auf ihre Besitzer und können letztmals an zwei Samstagen in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden. Am 21. Januar und am 28. Januar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr besteht dafür die letzte Chance.

1020, 1036, 1068, 1108, 1158, 1220, 1255, 1257, 1271, 1282, 1301, 1305, 1425, 1452, 1491, 1502, 1577, 1614, 1652, 1766, 1833, 1897, 1921, 1928, 1951, 1953, 2005, 2015, 2030, 2176, 2326, 2329, 2377, 2405, 2445, 2501, 2529, 2558, 2562, 2571, 2757, 2765, 2854, 2912, 2913, 2935,

3143, 3155, 3195, 3197, 3296, 3339, 3422, 3489, 3545, 3569, 3674, 3770, 3783, 3797, 3874, 3885, 3925, 3931, 4016, 4055, 4061, 4196, 4254, 4362, 4409, 4422, 4498, 4566, 4573, 4584, 4593, 4596, 4740, 4756, 4763, 4803, 4810, 4855, 4862, 4904, 4942, 4967, 4995,

5118, 5169, 5221, 5232, 5247, 5359, 5425, 5443, 5724, 5736, 5792, 5835, 5850, 5857, 5864, 5952, 5953, 5959, 5966, 5974, 5976, 6012, 6019, 6330, 6416, 6479, 6533, 6556, 6583, 6728, 6795, 6854, 6859, 6897, 6970, 6973, 6976,

7052, 7056, 7134, 7206, 7288, 7299, 7316, 7329, 7340, 7368, 7374, 7445, 7512, 7535, 7604, 7712, 7719, 7749, 7769, 7774, 7792, 7793, 7858, 7933, 8102, 8184, 8259, 8277, 8284, 8295, 8338, 8376, 8399, 8444, 8491, 8525, 8586, 8615, 8678, 8748, 8761, 8867, 8926, 8932, 8938, 8983.