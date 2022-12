Leistung mit reichlich Beifall belohnt

Götzingen. Mit sichtlicher Genugtuung und Erleichterung, dass nach zweijähriger Corona-Pause nun wieder das traditionelle Adventskonzert des Gesangvereins „Eintracht“ stattfinden konnte, begrüßte Vorsitzender Egbert Fischer die Besucher in der Pfarrkirche St. Bartholomäus.

Die drei beteiligten Chöre, der Gemischte Chor, die GetSingers sowie der Schulchor, präsentierten sodann ein sehr ansprechendes und interessantes Programm, das offensichtlich gut bei den Besuchern ankam und mit reichlich Beifall belohnt wurde. Dabei bestritt der Schulchor den vielversprechenden Auftakt mit den Weisen: „Singen wir im Schein der Kerzen“ und „Weihnachten, Weihnachten!“ Der Gemischte Chor präsentierte anschließend „Hör in den Klang der Stille“ und „Advent ist ein Leuchten“ sowie „Es kommt ein Schiff geladen“. Die GetSingers schlossen sich an mit „Meine Seele preist die Größe des Herrn“, „Wir freuen uns, es ist Advent“ und „Uns muss erst noch das Licht aufgehen“ . Die Programmpause überbrückten der Vortrag einer Weihnachtsgeschichte durch Gisela Egenberger sowie der Schulchor mit dem Lied „Weihnachtswunderwelt“. Den zweiten Programmteil eröffnete der Gemischte Chor mit den Stücken „Ein Licht in dir geborgen“ sowie „Sehnsuchtsvolles Warten“. „May the Lord send angels“ und „In der Mitte der Nacht“ ließen die GetSingers dann folgen.

Gemeinsam warteten diese beiden Chöre dann mit „Geboren ist das Kind der Nacht“ auf nach einer Melodie von Jochen Schwab. Den krönenden Schlusspunkt unter ein rundum gelungenes Konzert setzten sodann die drei Chöre zusammen recht beeindruckend mit dem Weihnachtslied von den Bahamas „Vor langer Zeit in Bethlehem“ nach einem Satz von Manfred Bühler. Danach belohnte kräftig aufbrandender und die Kirche regelrecht füllender Beifall die Aktiven der drei Chöre für ihre begeisternden Darbietungen. Die Programmbegleitung am Klavier hatte F. Baumbach übernommen.

Mit der Erkenntnis des Franz von Assisi „Ein kleines Lied kann viel Dunkel erhellen“ leitete Egbert Fischer sein Schlusswort ein und verband damit schließlich die Hoffnung, dass alle Zuhörer Freude und Licht bei den Liedvorträgen erfahren durften. Zum Abschluss lud er zu einem Stehempfang ins Foyer der Schule ein. jm