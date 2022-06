Legendenspiel in Buchen: Team Odenwald setzt sich durch

Buchen. „75 Jahre Fußballkreis Buchen“, ein echter Grund zum Feiern, auch wenn das eigentliche Jubiläumsdatum bereits ein Jahr zurückliegt. Team „Bauland“ gegen Team „Odenwald“ – so hieß es bereits am 12. Mai 1946, an dem Tag als im Gasthaus „Zur Post“ in Buchen der Fußballkreis Buchen offiziell gegründet wurde. Austragungsort dieser Partie war damals das „Sportfeld im Hettinger Tal“. 76 Jahre später kam es am Sonntag zur Neuauflage dieser Partie, diesmal im schmucken TSV-Stadion in Buchen, wo zahlreiche Zuschauer dieser Partie einen würdigen Rahmen gaben und wohl ähnlich begeistert waren wie die Fußballanhänger im Jahre 1946.

„Im Vorfeld der Planungen hat man versucht möglichst aus allen Vereinen Spieler für diese Jubiläumspartie zu berücksichtigen“, so der Ehrenvorsitzende Klaus Zimmermann vor der Partie, der er ebenso entgegenfieberte wie der derzeitige Kreisvorsitzende Horst Saling.

Pünktlich um 16 Uhr rollte dann auch das Leder nachdem der gebürtige Schweinberger Niklas Dörr, derzeit Profi im Kader des FC Schalke 04, das Leder freigegeben hatte und nach seinen Worten am liebsten selbst mitgespielt hätte. Auch wenn es dabei nur um das Prestige ging, waren natürlich beide Teams vom Ehrgeiz getrieben, die Partie für sich zu entscheiden und damit bot sich den 250 Zuschauern eine durchweg unterhaltsame Partie bei herrlichem Sommerwetter.

Daniel Breitinger (TSV Rosenberg) und Marcel Baumann (SV Osterburken) für das Baulandteam, sowie Dennis Hutter (STV Mudau) und Christoph Meier (SpVgg Hainstadt) für die Odenwald Auswahl gaben die taktischen Vorgaben von der Seitenlinie, während die Akteure auf dem Rasen von Beginn an bemüht waren die Vorteile auf ihre Seite zu bringen. Das Salz in der Suppe in Form von Toren sollte natürlich auch nicht fehlen und die gab es bereits in Hälfte eins mit der 1:0-Führung (25. Minute) durch Stefan Haber (TSV Mudau) für das Team Odenwald. Nach missglücktem Rückpass konnte Marcel Wiedemann (SpG Adelsheim/Oberkessach) ausgleichen, während Christian Schäfer (FC Schlossau) nach schöner Einzelleistung die 2:1-Halbzeitführung für das Team Odenwald besorgte. In der Halbzeit blieb ausreichend Zeit die diesjährigen Meister und Fair-Play Gewinner auszuzeichnen. David Reimann (SpVgg Hainstadt) erhöhte für seine Farben in der 70. Minute zum 3:1, ehe Mohammed Hammoud (TTSC Buchen) mit zwei Treffern den 5:1-Endstand folgen ließ. k.n.