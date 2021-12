Hollerbach. Auch in diesem Jahr hieß es wieder laufen, staunen und rätseln für die Hollerbacher Kinder im Rahmen des weihnachtlichen Gewinnspiels. Die Ortschaftsverwaltung hat zusammen mit den Vertretern des TSV Hollerbach, der Feuerwehr, des Kirchenchors und des Vereins der Interessen Hollerbachs ein Alternativprogramm für die entfallene Adventsfeier auf die Beine gestellt. Vom 4. bis 15. Dezember galt es wieder, ein Buchstabenrätsel zu lösen.

Lösungswort ermittelt

Bei allen Vereinsvorständen und Ortschaftsräten wurden einzelne Buchstaben im Fenster weihnachtlich dekoriert und beleuchtet. Alle Kinder konnten das sich daraus ergebende Lösungswort „Heiligabend“ ermitteln und an der Verlosung von Büchergutscheinen, gestiftet von Ortsvorsteher Weis, teilnehmen. Der erste Platz, ein Gutschein der Buchhandlung Volk aus Buchen in Höhe von 15 Euro, ging an Leila Mauz. Der zweite Preis, ein Zehn-Euro-Gutschein, ging an Ronja Adrian, der dritte Preis, ein Fünf-Euro-Gutschein, ging an die Familie Krieger.