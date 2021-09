Buchen. Unter der Organisation von Albrecht und Ute Mund findet derzeit in der Vorstadtstraße, dort wo einst die Synagoge stand, das Laubhüttenfest statt. Es ist ein Fest der Freude, des Dankes für die Ernte, ein Fest der Vollendung und der Erinnerung an die liebevolle Fürsorge und den Schutz Gottes für sein Volk Israel in der Zeit der Wüstenwanderung, als es in Laubhütten lebte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es gibt hier keine Juden mehr, die dieses Fest feiern können“, berichtet Mund. Aus diesem Grund habe er das Fest organisiert. Es sei das erste Laubhüttenfest in Buchen seit der Deportation der Buchener Juden um den Holocaust. „Das ist ein historischer Tag“, merkte Mund an.

Das Laubhüttenfest in der Vorstadtstraße kann noch an diesem Donnerstag von 9 bis 20 Uhr besucht werden. mg