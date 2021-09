Laubhüttenfest in der Buchener Vorstadtstraße

Buchen. Das Laubhüttenfest „Sukkoth“ gehört zu den jüdischen Festen. Es ist ein Fest der Freude, des Dankes für die Ernte, ein Fest der Vollendung und der Erinnerung an die liebevolle Fürsorge und den Schutz Gottes für sein Volk Israel in der Zeit der Wüstenwanderung, als es in Laubhütten lebte.

Die Organisatoren um Albrecht und Ute Mund errichten am Mittwoch, 22. September, von 11 bis 23 Uhr und am Donnerstag, 23. September, von 9 bis 20 Uhr auf dem ehemaligen Synagogenplatz in der Vorstadtstraße eine Laubhütte.

Zeichen für Neuanfang

Nachdem dieses Fest im Odenwald jahrhundertelang von Juden gefeiert worden war, kam es mit der versuchten Auslöschung des Volkes Israel im Holocaust völlig zum Erliegen. So setzt das Fest in diesem Jahr, wenn 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert werden, ein starkes Zeichen für einen Neuanfang der Beziehungen mit Israel.

Für die Besucher gibt es Bewirtung mit Kaffee und Dattelgebäck, Gemeinschaft, schöne Musik und das Erleben der Laubhütte.

