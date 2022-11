Langjährige Ministrantinnen verabschiedet

Hettigenbeuern. „Wir danken Euch für diesen wertvollen Dienst.“ Mit diesen anerkennenden Worten wurden bei der Wortgottesfeier am ersten Advent in Hettigenbeuern die Ministrantinnen Pia Berberich und Maria Mechler verabschiedet.

Die große Schar von 19 Ministranten im Morretal füllte den Altarraum des Gotteshauses und sorgte für ein beeindruckendes Bild. Der Gottesdienst unter Leitung der neuen Gemeindereferentin Leonore Kern wurde von den Jugendlichen mitgestaltet. Die Botschaft zum Beginn der Adventszeit lautete: „Seid wachsam“.

Martina Berberich, Leiterin der Ministrantengruppe, verabschiedete Pia Berberich (16 Jahre bei den Ministranten) und Maria Mechler (15 Jahre bei den Ministranten) und überreichte ihnen das Buch „Das Glück in dir“.

Im Anschluss an den Gottesdienst übergab Monika Kohler vom Vorstandsteam der Frauengemeinschaft im Dorothea-Garten der Ministranten eine Spende in Höhe von 200 Euro. Das Vorstandsteam hatte im August, an Maria Himmelfahrt, Würzbüschel gebunden. Diese wurden vor dem Festgottesdienst verkauft. Mit dem Erlös unterstützen sie den Dorothea-Garten.

Monika Kohler lobte den Garten als gelungenes Projekt. Mit viel Tatendrang und tollen Ideen haben die „Minis“ den ehemaligen Pfarrgarten vor einiger Zeit aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt. Seitdem gestalten und pflegen sie dieses Stück Natur mitten im Ort. In diesem Garten können die Jugendlichen Gottes Schöpfung direkt erfahren. Es sei ein wertvoller Ort geschaffen worden, ein Ort zum Lernen und Erfahrung sammeln, ein Ort der Begegnung, zum Anpacken aber auch um Spaß zu haben. Mit der Spende möchte die Frauengemeinschaft den Minis für den Einsatz danken. hes