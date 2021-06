Lange Corona-Pause hat endlich ein Ende

In den vergangenen Wochen und Monaten kam die Musik aufgrund der Corona-Pandemie häufig viel zu kurz – und das, obwohl sie für viele Menschen – auch hier in der Region – so wichtig ist. Berufsmusiker arbeiten plötzlich im Baumarkt, weil keine Auftritte und Konzerte mehr stattfinden. Musikvereine und Chöre beklagen einen Mitgliederrückgang, weil seit Ende Oktober nicht mehr gemeinsam gespielt

...