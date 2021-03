Hainstadt. Ein farbenfroher Lichtblick in einer etwas trist anmutenden Zeit wurde am Mittwoch an der Ecke Bürgermeister-Schüßler-Straße/Talstraße eingeweiht: Deutlich sichtbar weist der vom Heimatverein und der katholischen Frauengemeinschaft erstmals gestaltete Hainstadter Osterbrunnen (Ehrenbrunnen) auf den nahenden Frühling und die Auferstehung Christi hin.

Triebfeder des Vorhabens ist Ewald Gramlich, der als Vorsitzender des Heimatvereins Hainstadt auch kurze Seitenblicke in die Entstehung gewährte. „Es handelt sich nicht um eine althergebrachte Heeschter Tradition, aber doch um einen länger gehegten Wunsch“, betonte er.

Ursprünglich hatte man den Brunnen an der Kirchenstraße im Auge gehabt, sich dann aber für den Ehrenbrunnen entschieden, dessen Steintafeln die Namen an verdienstvolle Hainstadter Bürger und das jüdische Leben vor Ort erinnern. Der Ehrenbrunnen selbst erhielt im Rahmen der Ortssanierung vor einigen Jahrzehnten seinen aktuellen Platz.

Frühling ankündigen

Gleichlautend wies Gramlich auf die Bewandtnis der Osterbrunnen hin, den Frühling und das nahe Osterfest anzukündigen. Bei Aufbau und Gestaltung konnte er sich auf zahlreiche Helfer verlassen: So wurde das ansehnliche Schmuckbild mit 500 Eiern und 50 laufendem Meter doppelreihig aufgezogener Girlanden von Timo Braun konzipiert; Anton Schmitt als Monteur bearbeitete die Edelstahlteile.

Ihnen galt der Dank ebenso wie der katholischen Frauengemeinschaft, die sich an den Gesamtkosten in Höhe von 1600 Euro beteiligt hatte, sowie Ortsvorsteherin Regina Schüßler.

Sie freute sich über die „einfallsreiche Idee“, die Hand in Hand auf ansprechende Weise verwirklicht worden war und dankte für die Aktivität beider Vereine. Wie Ewald Gramlich abschließend erklärte, werde der Brunnen bis Anfang Mai stehen bleiben und danach untergestellt, ehe er im kommenden Jahr wieder aufgebaut wird. „Es wäre schön, könnten wir eine neue Tradition beginnen – möge sich die Bürgerschaft daran erfreuen“, merkte er an.