Landwirte geben Ideen mit nach Berlin

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf Einladung der Kreisvorsitzenden Amelie Pfeiffer von Bündnis 90/Die Grünen verbrachte die grüne Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer einen Tag im Neckar-Odenwald-Kreis, wo sie mehrere landwirtschaftliche Betriebe besuchte. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung und kam, um die Situation der Landwirtschaft besser kennenzulernen. Zoe Mayer setzt sich besonders für den Tierschutz ein.

Beim Betrieb Hemberger in Heidersbach greift ein Rad ins andere. Aus Gülle und Mist der Milchviehhaltung wird in der hofeigenen Biogasanlage Strom und außerdem Wärme für 40 Häuser produziert. Problematisch ist vor allem die überbordende Bürokratie, die kaum zu bewältigen ist, zudem sind neue Vorschriften für die Landwirtschaft oft gar nicht praktikabel.

Der „Strohschweine“-Betrieb Berberich in Rütschdorf steht ebenfalls für moderne Landwirtschaft, artgerechte Haltung und Kreislaufwirtschaft. Die Hofnachfolge ist gesichert. Bei der Vermarktung der Schweine geht der Betrieb eigene unabhängige Wege. Doch vom schwierigen Genehmigungsverfahren für den Stallbau erzählt der Betriebsleiter nur ungern, passte der doch nicht in die gängigen Berechnungsprogramme. Tierwohl contra Verwaltung…

Pfeiffer: Qualitätskriterium

Beim Betrieb Pfeiffer in Bödigheim werden Legehennen in Bodenhaltung mit Wintergartenauslauf gehalten. Eine Umstellung auf biologische Landwirtschaft ist wegen mangelnder Flächen in Stallnähe nicht möglich. Das Futter für das Geflügel produziert der Betrieb weitgehend selbst. Diese Form der Kreislaufwirtschaft, so Amelie Pfeiffer, sollte doch künftig neben der Haltungsform als Qualitätskriterium im Gütesiegel für Fleischprodukte enthalten sein, es stärkt die Region.

In den Gesprächen mit der Abgeordneten schnitten die Betriebsleiter viele verschieden Themen an und gaben Zoe Mayer konkrete Vorschläge mit nach Berlin. Dringend forderten die Landwirte Nachbesserungen bei der derzeitigen Praxis der flächenbezogenen Prämien. Viele weitere Ideen wurden rege diskutiert, etwa ein Umlagesystem. Umweltauflagen und Tierschutz sollten europaweit einheitlich werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen.

In der Vermarktung sollte die Produktionsseite gegenüber den Abnehmern gestärkt werden. Mindestpreise auf Erzeugerebene würden den Produzenten einen finanziellen Spielraum geben. Hier brachte Amelie Pfeiffer den „Strategiedialog Landwirtschaft“ der Landesregierung zur Sprache, durch den gemeinsam mit Handel, Landwirten, Naturschutz, Politik und Gesellschaft Lösungsansätze entwickelt werden sollen. Weiter regten die Landwirte an, landwirtschaftliche Gebäude schneller abschreiben zu können, so dass flexibler auf neue bauliche Anforderungen reagiert werden kann.