Karlsruhe/Buchen. Einen völlig neuartigen Wettbewerb erleben die Teilnehmer bei „Jugend musiziert“ in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es erstmalig keinen Präsenzwettbewerb, sondern die Leistungsbewertung findet aufgrund eingesandter Videos der Teilnehmer statt. Am vergangenen Wochenende erfolgte nun die Auswertung der Videos für die Altersgruppen Zwei bis Vier. Der Wettbewerb für die Jüngsten, die erste Altersgruppe, folgt mit etwas zeitlichem Abstand Ende April.

Deutlich spürbar war aufgrund des neuen Wettbewerbsprofils ein Teilnehmerrückgang. Zum einen mag dies an der digitalen Bewertungsform liegen, zum anderen aber auch an der in den letzten Zeit erheblich erschwerten Unterrichtssituation an den Musikschulen, als über mehrere Monate nur Onlineunterricht möglich war.

22 Punkte erhalten

Von der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen, die seit langem sehr erfolgreich beim Wettbewerb vertreten ist, nahm Julius Alexander von Wedel (Trompete, Altersgruppe Drei) in der Solowertung Trompete teil. Für seine Vorträge von Werken von Pietro Baldassari, Julien Porret und Allen Vizzutti wurde ihm ein erster Landespreis mit 22 Punkten verliehen. Unterrichtet wird er seit fünf Jahren von Alexander Monsch, aus dessen Klasse bereits viele Landes- und Bundespreisträger hervorgegangen sind.