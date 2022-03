Laber: Schnell und einsichtig

Buchen. Als Benjamin Laber, Beigeordneter der Stadt Buchen, die Liste der entschuldigten Gemeinderäte vorlas und erklärte, warum er die Sitzung am Montag in der Stadthalle leitete und nicht Bürgermeister Roland Burger, musste man befürchten, diese Zusammenkunft würde eine langwierige und zähe Angelegenheit werden. Doch weit gefehlt: Laber „gab Gummi“ und sprintete in nur 55 Minuten durch die elf Punkte umfassende Tagesordnung.

Der Bürgermeister, diverse Verwaltungsangestellte und Räte fehlten krankheitsbedingt. „Das ist also keine feindliche Übernahme der nächsten Generation“, scherzte Benjamin Laber. Der Beigeordnete, eigentlich der „Finanzjongleur“ der Stadt, hinterließ nicht nur bei der Leitung der Sitzung einen prima Eindruck, sondern reagierte auch ganz offen auf Kritik von Arno Scheuermann während der Einwohner-Fragestunde. Dieser monierte, dass man in Hainstadt Richtung „Marienhöhe“ 29 Bäume gefällt habe – und das, ohne dass es zuvor von der Verwaltung eine Information gab. „Es war eine völlig unglückliche Aktion, das darf so nicht mehr vorkommen. Entschuldigung“, sagte Laber offen und einsichtig.

Ab zum Stadtradeln

Er informierte noch, dass nach Ostern mit der Sanierung und Umgestaltung des Spielplatzes am Friedhof begonnen werde, „so dass im Sommer noch darauf gespielt werden kann. Das ist wichtig für unsere Kinder und Familien“.

Die Räte legten während ihrer Sitzung fest, dass man an der Aktion „Stadtradeln 2022“ teilnehmen werde. Mehrere Verein wollen die Organisation mit in die Hand nehmen. „Wir begleiten das Projekt mit mehreren kleinen Aktionen“, sagte Sarah Wörz, Fachdienstleiterin „Stadtmarketing & Tourismus“.

