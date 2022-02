Kussbild machen und Preis gewinnen

Buchen. Am 14. Februar ist Valentinstag – der Tag der Liebenden. Dazu hat sich das Stadtmarketing Buchen gemeinsam mit der Aktivgemeinschaft eine kleine Aktion einfallen lassen.

Unter dem Motto „Shoppen.Küssen.Gewinnen.“ sollen die Einzelhändler und Gastronomen der Stadt unterstützt werden. Wer also noch ein Geschenk braucht, sollte sich auf den Weg nach Buchen machen. Da nun auch noch die 3G-Regelung entfällt, lässt es sich doch gleich entspannter einkaufen gehen. Wer sowieso schon in der Innenstadt unterwegs ist, legt am besten gleich einen Stopp am „ILoveBCH“ Fotorahmen am Brunnen in der Fußgängerzone ein.

Wer küsst, gewinnt mit ein wenig Glück einen tollen Preis. Das Kussbild im Fotorahmen soll auf Facebook oder Instagram unter #ILoveBCH gepostet werden oder kann per Mail an stadtmarketing@buchen.de geschickt werden. Unter allen Teilnehmern werden dann tolle Geschenke verlost. Mitmachen lohnt sich also.

Die Aktion findet bis einschließlich 15. Februar statt.