Kurs für Jungimker

Buchen. Der Imkerverein Buchen und Umgebung bietet einen Jungimkerlehrgang an. Der Kurs vermittelt den Teilnehmern Kenntnisse in der Bienenhaltung, mit denen sie erfolgreich als Imker tätig werden können. Ein Informationsabend findet am Donnerstag, 27. Januar, um 19 Uhr im Hugo-Geisert-Saal, Präsident-Wittemann-Straße 9, statt. Bei dieser Gelegenheit können sich Interessierte unverbindlich über den Kurs informieren.

Drei Theorieabende

Der eigentliche Lehrgang beginnt am Donnerstag, 17. Februar, um 19 Uhr mit dem ersten Theorieabend (Dauer etwa zwei Stunden). Es folgen zwei weitere Theorieabende am Donnerstag, 10. März, und Donnerstag, 24. März, jeweils um 19 Uhr. Die Praxistage finden in der Regel an einem Samstagvormittag am neuen Lehrbienenstand in der Mühltalstraße statt. Dabei lernen die Kursteilnehmer unter fachlicher Anleitung alle Eingriffe und Arbeiten am Bienenvolk während des gesamten Bienenjahres. Es wird auch gemeinsam Honig geschleudert.