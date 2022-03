Kurs bietet erste Orientierung

Buchen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges flüchten die Menschen in Länder, die ihnen Schutz und Sicherheit bieten können. Deutschland ist eines dieser Länder, weshalb derzeit in sehr vielen Städten täglich die Zahl der registrierten Flüchtlinge rapide ansteigt. So auch in Buchen und den umliegenden Gemeinden. Viele Ukrainer haben eine erste Unterkunft bei Privatpersonen gefunden.

Sind die wichtigsten organisatorischen Belange auf Ämtern und Banken geregelt, stellt sich in einem weiteren Schritt die Frage nach dem Erlernen der deutschen Sprache sowie nach dem Verständnis für das gesellschaftliche Zusammenleben. Die vhs Buchen bietet diese Lerninhalte in den Integrationskursen an.

Die gute Nachricht ist: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat den Zugang zu Integrationskursen für Menschen aus der Ukraine bereits geöffnet. Die schlechte Nachricht: Bis alle Statusnachweise und Berechtigungen vorliegen, kann es lange dauern. Zuerst müssen die Ukrainer über die Caritas einen Antrag auf Berechtigung zum Integrationskurs stellen. Dafür wiederum benötigen sie eine Fiktionsbescheinigung nach Paragraf 81 oder einen Aufenthaltstitel nach Paragraf 24.

Liegt die Berechtigung vom BAMF vor, meldet man sich bei der vhs für den Integrationskurs an. Die Wartezeit kann aufgrund der ohnehin permanent hohen Nachfrage einige Monate betragen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahl der Kursräume und Dozenten begrenzt ist.

Aus diesen Gründen ist es der vhs ein besonders wichtiges Anliegen, schnell ein alternatives Orientierungsangebot zur Verfügung zu stellen. Genau dafür sind die sogenannten Erstorientierungskurse (EOK) da. Sie sind gebührenfrei und den Integrationskursen vorgeschaltet. Gefördert werden sie durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und durch das BAMF.

Die Ziele der EOKs sind es, den ukrainischen Flüchtlingen den Start im neuen Land zu erleichtern, die wichtigsten Informationen über das Leben in Deutschland sowie Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln. Hierbei stehen Themen wie Alltag in Deutschland, Gesundheit, Orientierung vor Ort, lokale Besonderheiten, Werte und Zusammenleben, Kindergarten und Schule, Mediennutzung und Ähnliches im Fokus. Teilnehmen können ausschließlich volljährige Personen, die seit dem 24. Februar aus der Ukraine geflohen sind, aber auch Personen, die auf einen Integrationskurs warten. Die Kurse haben einen Umfang von maximal 300 Unterrichtseinheiten. Je nach Anmeldungen wird die vhs die Kurse am Vormittag oder Nachmittag anbieten. Weitere Informationen unter www.vhs-buchen.de, Anmeldungen sind möglich per Mail an info@vhs-buchen.de.

Vor dem Hintergrund des sich kurzfristig ereigneten Kursbedarfes sucht die vhs Honorar-Lehrkräfte zur Erweiterung des Dozententeams. Voraussetzung ist ein philologischer oder pädagogischer Hochschulabschluss oder Sprachlehrerfahrung (Kontaktaufnahme über info@vhs-buchen.de). Die vhs Buchen steckt bereits mitten in der bedarfsorientierten Planung und Koordination für den Start der Erstorientierungskurse und hofft auf einen baldigen Beginn. ssk