Götzingen. Das Gemeindeteam der Pfarrei Götzingen hat für die Bevölkerung Feierlichkeiten in der heiligen Woche vorbereitet: Am Gründonnerstag findet um 18.30 Uhr in der Kirche ein Gedächtnis an das letzte Abendmahl statt. Anschließend kann man an einer Gebetswache teilnehmen.

Wenn es die Witterung und die geltenden Pandemiebestimmungen zulassen, wird am Karfreitag ein ein gemeinsamer Kreuzweg veranstaltet. Treffpunkt ist beim Dorfplatz vor 15 Uhr, um die Anmeldedaten aufzunehmen, damit es um 15 Uhr beginnen kann. Die Stationen des Kreuzweges werden am Karfreitag aufgebaut und bleiben über Ostern stehen. Die erste Station steht an der Altheimer Straße. Die geltenden Regeln und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Am Sonntag und Montag kann man die Wegstrecke vom Karfreitag noch einmal entlang gehen, denn der Kreuzweg verwandelt sich: aus dem Dunkel ins Licht. Das Osterlicht wird in der Feier der Osternacht in St. Oswald gesegnet und kommt von dort in die Pfarrkirche Götzingen.

Wer dieses Licht möchte, kann sich bei Elisabeth Hell (Telefon 06281/3542) oder Ilse Aumüller (96268) melden. Das Osterlicht wird am Samstagabend verteilt. Eine Laterne ist vor die Haustüre zu stellen. Das Osterlicht brennt auch in der Kirche, wo es abgeholt werden kann.