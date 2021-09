Kreative Aufgaben wiesen den Weg zum Kristall

Buchen. Auf „die abenteuerliche Suche nach dem verschollenen Kristall“ haben sich am Dienstagnachmittag die Teilnehmer beim Ferienprogramm der Pfadfinder des Stammes „Wildenburg“ in Buchen begeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Pfadfinder hatten rund um das Pfadfinderheim am „Kleinen Roth“ acht Stationen aufgebaut, an denen die Kinder Aufgaben lösten. Als Belohnung erhielt jedes Kind ein Puzzle-Teil, das man auf den Teilnahmezettel aufkleben musste. Das komplette Puzzle führte die Teilnehmer in eine aus Zeltplanen gebaute und geheimnisvoll ausgeleuchtete Grotte, in der jedes Kind einen Kristall fand. Beim Ausdenken der Stationen waren die Pfadfinder überaus kreativ: So galt es, einen Turm zu löschen. Mit Wasserspritzen „transportierten“ die Kinder Geröll in Form von Plastikbällen. Unter Anleitung von Timo Roos lösten sie außerdem ein Memoryspiel, ermittelten ein Codewort, mit dem sie ein Schloss öffneten, vertrieben Räuber, indem sie mit einem Holzschwert auf aufgehängte Dosen schlugen, absolvierten einen Hindernis- und einen Sumpflauf und warfen Bälle in einen Eimer, bis sich das Tor zu einer Höhle öffnete.

Nach zwei abwechslungsreichen Stunden bei Sonnenschein kehrten die Kinder mit einem Erfolgserlebnis nach Hause zurück. mb